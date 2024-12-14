屏東縣投資詐騙案損失近17億　50+長者被騙最多

▲屏東縣政府警察局刑警大隊人員在屏東縣運暨公教聯合運動會場進行打詐宣導 。（圖／縣警局提供）

記者陳崑福／屏東報導

假投資真詐財案猖獗!根據屏東縣政府警察局統計，今年以來，縣內被詐騙金額近17億元，被騙年齡層以50歲以上最多，金額10多億元，其中以假投資真詐財佔第1位，籲請民眾不要相信「保證獲利」術語，以免被騙，造成財產損失。

警察局表示，受理詐騙案中，以假投資詐騙造成的財產損失最多，今年以來已被騙損失金額近17億元，受害的年齡層以20-39歲最多(佔本縣總受理詐騙數的15﹪)，50歲以上遭詐騙的金額最高，財損金額高達10億多元。

分析詐騙集團假投資詐騙的手法，首先會在各類網路社群平臺，用偽冒或變造上市(櫃)公司大老闆、股市名人、投顧大師或藝人的影像或相片，投放大量的「教你投資賺大錢」並標榜「穩賺不賠、快速致富」等噱頭廣告，利用民眾的好奇心去「點擊該網頁」，接著就會被邀請或被加入「投資群組」，還會有詐騙集團成員主動「加LINE成為好友」，每天與你噓寒問暖及討論「投資群組」內所傳送的投資項目與詐騙集團成員假扮投資獲利者現身說法等資訊，來取信受害者與確認受害者是否有持續在關注「投資群組」的訊息，過一段時間後就會以推出「專案投資計畫」來誘騙受害者下載APP填寫個人資訊並出錢投資，等到要獲利出金時，會先佯稱因受害者填寫的個資及金融帳戶有誤，致無法匯出金錢而要求再繳交「保證金」或「手續費」就能順利領到所有獲利的錢，讓受害者陷入高度期待的夢想情境，最後繳出所有的款項後才驚覺被騙。

另近期發生的假檢警詐騙案件，詐騙集團則是利用民眾的恐慌心理，用「涉刑事重罪」及「偵查不公開」的話術，撥打電話說家人涉刑案要監管帳戶調查金流，讓受騙者心生恐懼而交出銀行存摺、印章、提款卡及密碼或提領大量現金交付給詐騙集團假冒的車手，等到發現帳戶內的錢被領光或需用錢時，才驚覺被騙。

警察局長戴台㨗表示，投資詐騙就是利用民眾的好奇心與想要賺大錢的期待心理，加上詐騙集團所設計的情境劇本，讓受害者陷入自己可以變得更有錢的夢想情境，一步一步走入詐騙陷阱，等到最後無法領出所有錢財，才驚醒被騙；特別呼籲民眾「檢警調查金流絕不會要求交存簿或現金」，只要是要求加入「網路投資群組」、「下載APP填個資並要求匯錢」或檢警機關說「偵查不公開要監管帳戶或收現金調查金流」，就一定是詐騙，千萬千萬不要再被騙了，如有接獲可疑訊息一定要記得查證，查證時要先「掛斷電話」，再撥打165反詐騙專線或110報案專線或親友原來的「行動電話」或家中的「市內電話」號碼查證，就不會被騙成為詐騙肥羊。