　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

規模7.0強震襲加州！海嘯警報1小時取消　專家揭主因

記者張方瑀／綜合報導

美國北加州在當地時間5日上午發生規模7.0強震，當局一度發布海嘯警報，目前已全數解除，原因是這次地震的板塊運動並非容易引發海嘯的垂直運動。專家指出，規模7.0以上地震非常罕見，全球每年僅發生約15次，且距離陸地較遠，未來不排除仍有餘震，但再發生規模7以上地震的可能性不大。.

▲▼加州地震。（圖／路透）

▲地震發生後，美國國家氣象局一度發布海嘯警報。（圖／路透）

根據美國地質調查局（USGS）數據，北加州近海當地時間5日上午10時44分發生規模7.0的地震，震央在太平洋海域，距離洪堡郡（Humboldt County）尤利卡（Eureka）沿岸約40英里（約64公里），深度僅0.6公里。

地震發生後，美國國家氣象局（National Weather Service）一度發布海嘯警報，提醒民眾遠離岸邊，約1小時過後宣布解除警報。美國地質調查局（USGS）的專家德隆（Stephen DeLong）解釋，取消海嘯警報的主要原因在於這次地震的板塊運動是水平移動，而非容易引發海嘯的垂直運動。

USGS指出，每年全球僅約有15次地震達到7.0左右的規模，且通常不會發生在離陸地這麼近的地方。地震專家帕克（Jeffrey Park）表示，地震重新分配了周圍斷層線的壓力，未來可能繼續發生多起小規模的餘震，但再發生規模7以上地震的可能性不大。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
「正妹調查師」車禍亡掀陰謀論　黃揚明3點質疑：老百姓還能相信
妻子抓包老公偷藏模型「花多少」　全場默契神回：男人最團結時刻
加州7.0強震！海嘯警報1小時取消　專家揭主因
王必勝「1周喝酒6天」2個半月仍減12公斤　5秘訣公開
周杰倫親揭「等7年才回台北唱」原因　認了太任性：我是糾結倫
加州7.0地震「如坐大怒神」　專家曝發生原因
林襄看周杰倫「站椅子、開閃光燈」　粉絲嗆素質極差！本人道歉了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

尹錫悅「彈劾、退黨」結果大不同！　執政黨內部陷分歧

規模7.0強震襲加州！海嘯警報1小時取消　專家揭主因

加州7.0地震「如坐大怒神」　專家曝發生原因

尹錫悅戒嚴令掀風波　路透：美防長取消訪韓行程

等候就業數據美股收黑　台積電ADR反漲1.8％

加州7.0大地震！州長宣布緊急狀態　百年旅館如「戰區」

快訊／美國加州北部海域「7.0強震」已發布海嘯警報

扯！22歲網美慶祝寫入85歲男友遺囑　竟喊：我該拔掉插頭嗎

敘利亞政府軍認了　2011年內戰後首次丟失戰略重鎮哈瑪市

美國眾議院席次確定了　共和黨拿下多數優勢

吳宗憲送鹿希派女友愛馬仕　Sandy:好想哭喔

世界最高&最矮女人相見歡　喝下午茶慶金氏世界紀錄日

納豆求婚前淚問：我有資格娶妳嗎　依依認「要不是生病不會結婚」

南韓防長爆下令派軍進國會　退役軍人剃髮求罷免尹錫悅

陳梅慧國道車禍亡！監視器曝「轎車煙霧飄竄」　眾人下車徘徊

賈靜雯直播突自爆「沒穿褲子」　和梧桐妹狂鬥嘴⋯被說好瘋XD

南韓民怨炸裂！群眾抗議　要求「總統尹錫悅下台」

5億高中生案爆衝突！夏男遭罵「畜生」　雙方推擠畫面曝

涉槍擊吳明達獲交保！角頭郝廣民國道車禍雙腿全斷　現場慘況曝光

兄妹壓著玻璃桌玩遊戲　重心不穩→桌倒玻璃全碎

尹錫悅「彈劾、退黨」結果大不同！　執政黨內部陷分歧

規模7.0強震襲加州！海嘯警報1小時取消　專家揭主因

加州7.0地震「如坐大怒神」　專家曝發生原因

尹錫悅戒嚴令掀風波　路透：美防長取消訪韓行程

等候就業數據美股收黑　台積電ADR反漲1.8％

加州7.0大地震！州長宣布緊急狀態　百年旅館如「戰區」

快訊／美國加州北部海域「7.0強震」已發布海嘯警報

扯！22歲網美慶祝寫入85歲男友遺囑　竟喊：我該拔掉插頭嗎

敘利亞政府軍認了　2011年內戰後首次丟失戰略重鎮哈瑪市

美國眾議院席次確定了　共和黨拿下多數優勢

韓製作人協會千字呼籲「NewJeans回歸初心」　單方解約造成負面影響

尹錫悅「彈劾、退黨」結果大不同！　執政黨內部陷分歧

瓊瑤離世前不找兒子只找媳婦！　何琇瓊8字發聲…揭婆媳真實關係

規模7.0強震襲加州！海嘯警報1小時取消　專家揭主因

「正妹調查師」車禍亡掀陰謀論　黃揚明3點質疑：老百姓還能相信誰

雲林路邊停車電子化問題多　繳費機故障、APP延遲惹怨

「101先生」元老級發言人劉家豪將退休

周杰倫親揭「等7年才回台北唱」原因　認了太任性：我是糾結倫

加州7.0地震「如坐大怒神」　專家曝發生原因

林襄看周杰倫「站椅子上」挨轟素質差！違規擋人視線…深夜急道歉

最派女嬰！連打2針氣飆「3個字」 網笑瘋狂重播：我沒聽錯吧？

國際熱門新聞

加州7.0大地震　百年旅館如「戰區」

扯！22歲網美慶祝寫入85歲男友遺囑　竟喊：我該拔掉插頭嗎

美國加州7.0強震　發布海嘯警報

加州7.0地震「如坐大怒神」　專家曝發生原因

撿怪石以為是黃金　鑑定結果更驚喜

北韓女老闆「遭高射砲處決」！屍體秒炸碎噴飛

38名旅客疑集體跳機！韓國濟州島尋找失聯越南人

加州7.0強震「海嘯警報1小時取消」原因曝

馬來西亞自動通關　看板上「中華民國國旗」不見了

等候就業數據美股收黑　台積電ADR反漲1.8％

敘利亞政府軍認了 內戰後首次丟失哈瑪

女嬰下體狂流血！X光驚見「水蛭在動」

美國眾議院席次　共和黨拿下多數優勢

南韓陸軍參謀總長遞辭呈　尹錫悅不准辭

更多熱門

相關新聞

美國加州7.0強震　發布海嘯警報

美國加州7.0強震　發布海嘯警報

美國加州北部海岸5日上午10點44分（台灣時間2點44分）發生規模7.0地震，根據美國美國地質調查局（USGS）公布資訊，震央位在加州洪堡郡外海，震源深度0.6公里，美國國家氣象局地震後已立刻發布海嘯警報。

美國眾議院席次　共和黨拿下多數優勢

美國眾議院席次　共和黨拿下多數優勢

以為耳中有活蟲　女就醫夾出「一大坨狗毛」嚇

以為耳中有活蟲　女就醫夾出「一大坨狗毛」嚇

3m巨鱷叼巨大蟒蛇游水　身形比牠大2倍

3m巨鱷叼巨大蟒蛇游水　身形比牠大2倍

反制軍售案！陸制裁美13家軍工企業和個人實施制裁 凍結資產不准入境

反制軍售案！陸制裁美13家軍工企業和個人實施制裁 凍結資產不准入境

關鍵字：

美國加州地震海嘯北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

加州7.0大地震　百年旅館如「戰區」

陳梅慧國道車禍亡　現場監視器曝

扯！22歲網美慶祝寫入85歲男友遺囑　竟喊：我該拔掉插頭嗎

高雄美妝店火警　幾乎燒到剩骨架

不是親嘴！他吻「1部位」女友超愛

林襄看周杰倫站椅子被罵翻！本人道歉了

直擊／林家正也來看周杰倫了！　大巨蛋當場暴動

醫大推「1加工食品」其實很健康！　排便順又能減肥

好市多「近7萬名牌外套」堆在那　他驚：像一件700

美國加州7.0強震　發布海嘯警報

加州7.0地震「如坐大怒神」　專家曝發生原因

王柏傑爆分手謝欣穎…修杰楷脫口「群組對話」

暗黑版楊謹華首部成人影片《淫后》

發完「戒嚴文」就神隱　柯建銘助理曝小編下場

江蕙不忍了！　一上台當眾噹周杰倫

更多

最夯影音

更多

吳宗憲送鹿希派女友愛馬仕　Sandy:好想哭喔

世界最高&最矮女人相見歡　喝下午茶慶金氏世界紀錄日

納豆求婚前淚問：我有資格娶妳嗎　依依認「要不是生病不會結婚」

南韓防長爆下令派軍進國會　退役軍人剃髮求罷免尹錫悅

陳梅慧國道車禍亡！監視器曝「轎車煙霧飄竄」　眾人下車徘徊

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面