規模7.0強震襲加州！海嘯警報1小時取消　專家揭主因

記者張方瑀／綜合報導

美國北加州在當地時間5日上午發生規模7.0強震，當局一度發布海嘯警報，目前已全數解除，原因是這次地震的板塊運動並非容易引發海嘯的垂直運動。專家指出，規模7.0以上地震非常罕見，全球每年僅發生約15次，且距離陸地較遠，未來不排除仍有餘震，但再發生規模7以上地震的可能性不大。.

▲地震發生後，美國國家氣象局一度發布海嘯警報。（圖／路透）



根據美國地質調查局（USGS）數據，北加州近海當地時間5日上午10時44分發生規模7.0的地震，震央在太平洋海域，距離洪堡郡（Humboldt County）尤利卡（Eureka）沿岸約40英里（約64公里），深度僅0.6公里。

地震發生後，美國國家氣象局（National Weather Service）一度發布海嘯警報，提醒民眾遠離岸邊，約1小時過後宣布解除警報。美國地質調查局（USGS）的專家德隆（Stephen DeLong）解釋，取消海嘯警報的主要原因在於這次地震的板塊運動是水平移動，而非容易引發海嘯的垂直運動。

USGS指出，每年全球僅約有15次地震達到7.0左右的規模，且通常不會發生在離陸地這麼近的地方。地震專家帕克（Jeffrey Park）表示，地震重新分配了周圍斷層線的壓力，未來可能繼續發生多起小規模的餘震，但再發生規模7以上地震的可能性不大。