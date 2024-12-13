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老師拿鐵尺「敲3歲童陰莖」！阿嬤幫洗澡　發現金孫下體瘀青

▲▼ 老師拿鐵尺「敲3歲童陰莖」！阿嬤幫洗澡　驚覺金孫下體瘀青。（圖／翻攝自Channel 7）

▲男童表示遭到老師毆打下體，被指控的老師則是全面否認。（圖／翻攝自Channel 7，下同）

記者王佩翊／編譯

泰國中部巴真府發生一起虐童案，一名3歲男童在學校遭老師用鐵尺敲打陰莖體罰，導致他的下體受傷。男童母親表示，當天男童的祖母幫他洗澡，男童卻突然哭訴下體疼痛，經檢查後竟發現孫子的下體有瘀青，最終因為生殖器發炎住院治療1天。對此，老師則矢口否認，並聲稱男童可能是在跟其他同學玩鬧時不小心受傷。

根據《第七頻道》報導，受害男童的母親12日透過媒體公布這起虐童事件。她表示，自己3歲的兒子11月7日遭到老師體罰，並要求相關單位應該要嚴懲該名老師。她指出，自己的兒子在校期間遭老師用鐵尺敲打生殖器，導致受傷住院。

男童的祖母表示，事發當天她在幫孫子洗澡時，孫子不斷哭喊下體疼痛，當時她並未太在意，直到2小時後，男童再次哭訴，她仔細檢查後，才發現孫子的生殖器出現詭異瘀青，因此立刻嚇得將男童送醫，並通知男童的母親。

▲▼ 老師拿鐵尺「敲3歲童陰莖」！阿嬤幫洗澡　驚覺金孫下體瘀青。（圖／翻攝自Channel 7）

男童到醫院後，因為生殖器發炎，被醫師要求住院觀察1個晚上。男童30歲的母親達莉卡（Darika）指出，當天她不斷追問兒子下體疼痛的原因，男童最後才支支吾吾地說，是因為在學校撕壞課本，被老師用鐵尺毆打下體。

達莉卡隨即聯繫該名老師，但老師矢口否認，聲稱男童可能是在玩耍時受傷，或是感染其他疾病。但是男童母親強調，醫院的檢查報告明確指出，男童並未被昆蟲叮咬或感染任何疾病，直接推翻老師的說法。

達莉卡隨後向警方報案，但警方卻以缺乏正式醫療文件為由，要求她等待官方的醫療文件，讓她十分沮喪，由於擔心案件會被延宕，因此最終選擇向媒體踢爆，希望能藉此加快司法程序。

對此，當地官員則表示，他們已經檢查教室內的監視器畫面，但是並未發現任何能佐證男童說法的證據。而老師則表示，男童聲稱遭到虐待的那一天，學校其實是放假。目前相關案情仍在調查，有待進一步釐清。

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