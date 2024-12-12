偷吃泰國妹子！「老公自曝是雞頭」　孕妻崩潰：結婚不到1年

▲老公偷吃泰國小三。（示意圖／Pakutaso）



網搜小組／劉維榛報導

「跟先生攤牌到現在還不承認！」一名人妻透露，意外抓到老公偷吃，對象竟是一位泰國妹子，但老公矢口否認，只說他正在當「雞頭」，要載對方去性交易，才能抽成賺錢。如今老公不回家，只窩在小三的套房，讓懷有身孕的原PO崩潰不已。文章曝光後，網友則勸「小孩好可憐，確定要生嗎？」

一名網友Dcard透露，她婚不到一年，老公竟偷吃一位泰國小三，「哪裡認識的我真的不知道，一看就是風塵味很重」，而且老公至今仍不承認外遇。

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更荒謬的是，原PO說，老公猶如被下了藥一樣，「說他現在正在當雞頭必須捧場作戲，載泰國女生去賣...他能抽成，必須當她的假男友」，兩人四處享樂，像是去景觀餐廳約會、逛街買衣服等，一切都是老公買單。

原PO還稱，老公與小三每天都住一起，「窩在那間泰國女生噁心的套房裡！」諷刺的是，原PO其實懷有身孕，讓她每天瀕臨崩潰，「只剩下小孩是我活著的動力，只希望小孩平安健康的出生。」

底下網友熱議，「小孩好可憐，確定要生嗎」、「小心愛滋跟性病」、「看樣子是用觀光簽進來的，要嘛報警、要嘛等她賺夠離開台灣」、「婚前你知道他職業是雞頭嗎」、「跟皮條客在一起你期待什麼 ？正常人會去當皮條客嗎」、「如果要離婚就開始蒐證」、「你確定要生嗎？會不會被小孩綁住壓力更大」。