峇里島猴子森林大樹倒塌！2女遊客遭砸「傷重身亡」

▲峇里島猴子森林發生大樹倒塌意外,導致2人傷重身亡。(圖/翻攝微博)



記者柯振中/綜合報導

印尼峇里島10日發生恐怖意外,猴子森林內的多棵大樹遭強風吹倒,重重砸在景點的步道上,導致2名女遊客不幸身亡。事件發生當下,現場傳出巨響,許多遊客四散驚逃,可見現場有多嚇人。

根據外媒報導,這起事件發生在當地時間10日的下午時分,當時有大量觀光客在猴子森林的步道內,不料現場突然吹起強風,導致多棵大樹倒塌。

由於現場擠滿人,大樹倒塌的當下,遊客四散躲避,其中3名女性遊客因為閃避不及,遭到大樹砸中。事件發生後,當地警方立即趕往現場,協助死傷者,並且處理倒塌的大樹、疏散現場遊客。

警方將受傷的3人送往醫院治療,不過其中42歲的韓國籍女遊客、32歲的法國籍女遊客傷重不幸遇難。另一名43歲的韓國籍女遊客則在醫院接受治療當中。

當地媒體報導稱,雨季期間樹根變得脆弱,應該提前砍伐,避免類似的大樹倒塌事故再發生。

The moment a Bayan tree falls in Ubud Monkey Forest killing two people and injuring one. pic.twitter.com/DXPJOfsr24