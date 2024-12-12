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峇里島猴子森林大樹倒塌！2女遊客遭砸「傷重身亡」

▲▼峇里島猴子森林發生大樹倒塌意外，導致2人傷重身亡。（圖／翻攝微博）

▲峇里島猴子森林發生大樹倒塌意外，導致2人傷重身亡。（圖／翻攝微博）

記者柯振中／綜合報導

印尼峇里島10日發生恐怖意外，猴子森林內的多棵大樹遭強風吹倒，重重砸在景點的步道上，導致2名女遊客不幸身亡。事件發生當下，現場傳出巨響，許多遊客四散驚逃，可見現場有多嚇人。

根據外媒報導，這起事件發生在當地時間10日的下午時分，當時有大量觀光客在猴子森林的步道內，不料現場突然吹起強風，導致多棵大樹倒塌。

由於現場擠滿人，大樹倒塌的當下，遊客四散躲避，其中3名女性遊客因為閃避不及，遭到大樹砸中。事件發生後，當地警方立即趕往現場，協助死傷者，並且處理倒塌的大樹、疏散現場遊客。

警方將受傷的3人送往醫院治療，不過其中42歲的韓國籍女遊客、32歲的法國籍女遊客傷重不幸遇難。另一名43歲的韓國籍女遊客則在醫院接受治療當中。

當地媒體報導稱，雨季期間樹根變得脆弱，應該提前砍伐，避免類似的大樹倒塌事故再發生。

 
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