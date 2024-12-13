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桃園市否認「道安不佳」　交通部3數據揭「死亡增加最多」

▲▼交通部路政及道安司副司長蔡書彬。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部今召開道安記者會，桃園市以有事為由缺席。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部日前點名桃園市今年1到9月交通事故30日死亡人數增加47人最多，累計奪215人命，部長陳世凱更要求桃園參加今(13日)道安記者會說明，但桃園反嗆最新數據已改善，並指稱「交長變訓導主任」。知情人士透露，桃園市遭點名3大原因皆是道安數據惡化，無關政治。

知情人士指出，交通部邀請桃園成為首個出席道安記者會說明的縣市，其實無關政治，挑選縣市標準均為縣市自己與自己比較，且統計定義均一致採30日及A1統計。

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首先考量為桃園市是交通事故死亡30日統計增加人數最多縣市，較第2多縣市增加近4倍，知情人士提出數據說明，113年1至9月之30日統計增加最多前5名縣市分別為桃園市增加47人、國道增加12人、新竹市增加11、新北市增加8，另嘉義市、屏東縣、澎湖縣各別增加6人，其中桃園市自4月起每月均有增加情形，且累計數字持續增加，至113年9月增加至47人，增幅27.9%，為全國最高，較第2多及第3多縣市近4倍。

▲▼桃園市道安統計。（圖／交通部提供）

▲▼桃園市交通事故30日(上圖)、A1類24小時死亡(下圖)人數統計。（圖／交通部提供）

▲▼桃園市道安統計。（圖／交通部提供）

不只30日死亡增加最多，桃園市A1類24小時內死亡統計，人數也是增加較多縣市。知情人士表示，桃園市113年1月到10月統計為125人，較去年增加20人，為增加最多縣市。此外，若是依照警政署最新統計至11月29日，初估桃園市113年1月到11月A1類死亡為153人，較去年增加17人，仍為增加第2多縣市，而最多為屏東縣增加21人，也因此桃園市道安績效上被認定有待改善，交通部才邀請桃園市到記者說明未來改善作為。

交通部點名桃園市道安改善的第3原因，則是因為桃園市113年每10萬人統計7月份最高，8月和9月雖有下降，但A1統計10月份有增加情形。交通部知情人士說，桃園市113年每月每十萬人數統計，A1統計以3月為最低，7月為最高，雖8月、9月有下降情形，但10月卻有增加情形，且還是當年度第2高月份。

▲▼桃園市道安統計。（圖／交通部提供）

▲桃園市道安統計。（圖／交通部提供）

交通部則指出，感謝桃園市113年11月A1已有下降情形，未來仍需中央與地方共同努力道安改善，朝道安零死亡目標邁進。

桃園市日前說明，桃園雖然死亡人數偏高，但交通事故總數與受傷數已下降，桃園每10萬人死亡數8.28名，全國排第13名，每10萬人死傷數為1684名，位全國第7，此數據也包括交通部公路局管養省道，省道A1死亡46名佔整體3成。另30天內死亡影響因素多，A1類24小時死亡數據較精準，桃園24小時內死亡人數至11月底為153名，其中24名死因經檢警相驗調查與事故無關，但數字至今未更正。

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