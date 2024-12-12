台中22歲包手男「無照酒駕」釀1死3傷　母親趕到醫院看兒子

▲林男無照且酒駕，釀1死3傷。（圖／民眾提供，下同）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台中一名22歲林姓男子12日上午酒駕，在自由路高速連撞4輛自小客車、1輛重機車及1輛自行車，造成1死3傷慘劇。對此，林男的母親趕到醫院探視孩子後，隨即離開。

據悉，雙臂刺青的林男12日上午10時許，酒後無照駕駛他人的車輛，行經進德路、自由路口時追撞前方4輛自小客車、1輛重機車及1輛自行車，再撞斷路旁的盆栽及電線桿，導致75歲機車騎士杜姓男子送醫急救不治，58歲自行車騎士宋姓男子多處擦挫傷，顱內出血開刀治療中，46歲自小客車駕駛黃姓女子輕傷。

此外，林男8月時才因逆向飆車，被台中地院依公共危險罪判刑2月，但他根本沒學到教訓，今天又無照酒駕，導致多人受傷。

▲▼林男車禍後口齒不清，完全無法回答員警、救護人員的提問。（圖／民眾提供，下同）



警方表示，林男抽血、驗尿沒有毒品反應，後續將鑑識人員已查扣肇事車子，不放過任何蛛絲馬跡，全案依過失致死、公共危險罪嫌偵辦。

車禍後，林男身上有多處擦傷，右邊膝蓋也有超過10公分的大片撕裂傷，因此送醫進行手術。

據《民視新聞網》報導，林男的母親得知消息後趕到醫院，表示孩子在醫院內等開刀，同時也用手機詢問親友是否快到了，看到車輛後直接上車離開，不回答任何問題。

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