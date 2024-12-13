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大陸 大陸焦點 特派現場

大灣區超級工程＋1　港珠澳大橋西延工程「黃茅跨海通道」通車　

記者魏有德／綜合報導

粵港澳大灣區在港珠澳大橋通車後將生活圈緊密結合，大橋西延超級工程「黃茅海跨海通道」11日正式開通後，車程由1小時縮短為30分鐘，把素有「中國第一僑鄉」的江門與香港和澳門連結，加速大灣區經濟與世界接軌的步伐。黃茅海跨海通道也成為打通珠西交通格局的重要節點，構成「香港—珠海—江門—粵西」大通道。

▲粵港澳大灣區重要交通建設「黃茅跨海通道」正式通車。（圖／翻攝新華社）

▲粵港澳大灣區重要交通建設「黃茅跨海通道」正式通車。（圖／翻攝新華社，下同）

《新華網》報導，黃茅海跨海通道、港珠澳大橋分別跨越了珠江口的黃茅海水域和伶仃洋。這兩座跨海通道通過高速公路直連，自西向東構成了一條「超級通道」，「拉直」了大灣區，讓江門、珠海、澳門、香港四座城市緊密相連。

▲粵港澳大灣區重要交通建設「黃茅跨海通道」正式通車。（圖／翻攝新華社）

廣東省交通規劃設計院總工程師梁立農表示，這條「香港—澳門—珠海—江門—粵西」大通道，將為沿線城市人才、項目、資金等資源要素雙向流動打開「快車道」，「黃茅海跨海通道的建成將極大地促進珠海、江門及粵西地區的產業合作與發展。」

數據顯示，2024年上半年，珠海接待香港遊客約176萬人次，同比增長9倍。其中，「經珠港飛」項目客流量超過2.2萬人次；「大橋遊」項目接待遊客超過20萬人次。8月，珠海借助港珠澳大橋舉辦招商推介大會，20個項目成功簽約，協議投資總額達18.5億元（人民幣，下同）。

▲粵港澳大灣區重要交通建設「黃茅跨海通道」正式通車。（圖／翻攝新華社）

珠海金灣區的聯港工業園內，一家半導體企業的技術人員表示，黃茅海跨海通道通車，將大幅縮短物流時間，降低運輸成本。該園區負責人透露，「已經與多家深圳、香港的企業簽訂了合作協議，未來將有更多的產業合作機會。」

大陸交通運輸部科學研究院發展中心財政金融室測算，1兆元公路投資可直接帶動GDP增長0.8兆至0.9兆元，間接帶動GDP增長2兆至2.5兆元。對於珠海、中山和江門這三座GDP4000億元左右的城市而言，不僅是「交通大年」，更是經濟躍升的「機會之年」。

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