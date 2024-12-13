跟男友「同居5年」被催婚！她不想分手也不想結　網見原因喊自私

▲原PO不想和男友結婚。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／曾筠淇報導

不想結婚，卻也不想提分手！一名女網友發文透露，她和男友已經同居5年，面對男方家人的不斷催婚，就讓她很煩惱，因為她雖不討厭男友，但卻也有些地方實在不滿意，除此之外，她也不想當壞人，所以目前暫無分手打算，對於兩人的狀況，她便形容是「騎虎難下」。

女網友在Dcard上，以「我現在真的是騎虎難下」為標題發文，提到她與男友同居已有5年，最近男友的親戚開始催促他們結婚，男友也理所當然的認為她會嫁。然而，原PO對此卻感到非常猶豫，因為她對男友的個性有所保留，且男友家的價值觀很怪，像是因為怕浪費就把不新鮮的東西賣給客人，所以她覺得雙方結婚後不會很幸福。

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原PO接著說，其實男友的脾氣也不太好，且往往不會把她放首位，所以她其實不是很滿意，只是因為男友個性不算差，且還算正直，所以在一起久了，她也就習慣了。她坦言男友其實也沒做錯什麼事，但她就覺得兩人是只能同居但不能結婚的關係，因此實在兩難。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「就是你什麼都想要但又不願意改變的人」、「又不是已經懷孕很大周數，哪裡騎虎難下」、「其實我不懂為什麼提分手就一定是當壞人？不適合還硬要把別人拉著不放手才壞吧」、「有這麼久的時間可以處理，卻只是因為不討厭就同居，又因為不想當壞人所以不提分手，不僅浪費彼此青春，還增加對方要承擔家庭親友的壓力，那你真的是很自私」。