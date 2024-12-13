健身房一票「美背、深溝妹」他練到苦笑！妹子們驚曝：可以看

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pixabay）

記者鄺郁庭／綜合報導

不論男女，很多人上健身房的運動裝都比較貼身。就有男網友表示，在健身房常看到穿得比較露的妹子，像是露一大片美背或事業線的小背心。他覺得對方就是有自信，但身為男生，到底該不該「欣賞」？本能會不自覺偷瞄，可又怕被當變態，「訓練超級容易分心的啦！」好奇女生在想什麼，話題引發討論。

有網友在Dcard發起閒聊「健身房辣妹穿搭心態」，在健身房常常看到辣妹穿得比較露、展現好身材，不少女生都是穿小背心，露出一大片美背或事業線。他相信對方就是有自信，才敢這樣露給別人看，困擾他的是「身為男生，到底應該怎麼欣賞才正確？」

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原PO就說，看到這樣的穿搭，他總覺得好像沒辦法光明正大的看，但本能又令他不自覺偷瞄，「但一看到又要刻意趕快轉移視線，超怕被當變態，訓練超級容易分心的啦！」好奇這樣穿的女孩子心裡都怎麼想的。

貼文引發討論，「我是女生我也會看，羨慕她們身材好好」、「我相信她們穿那樣，本來就是不怕人家看的XDD」、「去健身房你還有時間看那些東西喔？好好專心訓練吧」、「代表課表不夠操才會這樣，課表夠操，你真的沒精力看美女，每組做完只想放空跟自我懷疑。」

就有女網友留言解釋，「我就是每天不是露背就是低胸的那種，穿搭好看健身都會心情愉悅呀！看沒關係不要偷拍就好」、「我基本上是練哪、哪就穿少，一定會發現有視線在看，不要看太久其實都沒差，因為我也都會瞄」、「可以看，不要死盯著就好。」