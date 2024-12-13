平常都AA制！「只有1物」她不想付錢　網力挺：太替他著想了

▲原PO平時都和男友AA制，但實在不想負擔保險套的費用。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多情侶都採AA制，如果是保險套的話，又該由誰付錢呢？近日有網友發文表示，她和男友一直都是AA制，但對於保險套，雖然也不是負擔不起，但她就是不太想要出錢，有沒有女生和她一樣呢？貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在Dcard上，以「保險套AA」為標題發文，提到她平時和男友都是AA制，但對於保險套，她就有些在意了，實在不想要出錢。她透露兩人約會，都是男友先出，她事後才轉帳，也因為對方正在存錢，所以她有時還會多轉一點，可是不知為何，她就是不想AA保險套，有女生和她一樣嗎？

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原PO也補充道，兩人是遠距離戀愛，有次男友搭飛機找她前，就先要她提早買好保險套。她本說自己不懂，想讓男友自己準備，但對方卻直接告訴她牌子和尺寸，而她事後也一直很介意，雖然這筆錢並非負擔不起，但就覺得怪怪的。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「你跟他說衛生棉也要AA，保養費要分攤」、「真的有夠爛，我個人是旅館錢、 女友的事前避孕藥跟完事的用餐費用都我全出，這還不包含時不時送送小禮物」、「太替他著想了，只會顯得很廉價」、「小細節看男人耶，這也AA的話，我對這男人的感情會直接影響」。也有人建議，「我覺得你可以直接跟他說你會介意保險套AA就好欸，就不用自己小劇場煩惱這麼多了」。