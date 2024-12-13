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同事沒女友！媽媽喊「很摳才單身」男生應付錢　他聽傻：2024年了

▲▼火鍋,相親,渣男,男友,AA制,滑手機,冰淇淋,減肥,肥宅,約會,大餐,紀念日。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲媽媽認為男生應該要大方。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／曾筠淇報導

兩個人交往，出去的時候，花費應該怎麼分配？近日就有網友發文表示，之前和父母聊天時，媽媽便說了自己的看法，覺得男生應該付錢、大方，如果太小氣的話，就會單身。聽到此話，讓他不禁直呼可怕，想不到到了現在，還是有人認為男人就該付錢。貼文曝光後，引發討論。

男網友在Dcard上，以「媽媽覺得男生就應該付錢」為標題發文，提到之前和爸媽聊天時，聊到媽媽的單身同事。父母認為這位同事因為「很摳」才會單身；但他則反駁，摳門不一定會導致單身，像表姊就依然有男友。然而，媽媽卻說不一樣，男生應該大方，應該付錢。

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後來再聊到小孩姓氏、過年回誰家等話題，媽媽的想法依舊傳統。原PO則不禁感嘆，現在已經是2024年了，結果長輩還是覺得男生就應該出錢，然後也會抱著不適合的期待，堅信孫子要跟兒子姓、過年會回家。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我媽都叫我不要占我男友便宜欸！但我媽都會一直逼我結婚，都不知道她是古板還是不古板了」、「認同要互相付出，但其實婚後還是很多女生，孩子跟夫家姓，過年過節也是回夫家過」、「不只老一輩，現在還是很多女生覺得男生應該付錢呀」。也有網友緩頰說道，「我倒覺得正常，因為以前那個年代並沒有所謂的AA，男生在追求女生的時候通常都很大方，我媽也是講一樣的話，一樣的概念」。

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