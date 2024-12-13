防在野突襲選罷法　綠營集結議場遞5民生法案、韓國瑜邀朝野協商議程

▲民進黨立委吳思瑤。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

今（13日）立法院會預計處理國民黨團提案選罷法、憲訴法修正，民進黨團此次拂曉出擊，黨團幹部5點就在議場門口排隊等著遞案，民進黨立委也早早集結完畢，待七點議場門一開，便魚貫而入向議事人員登記發言。民進黨團幹事長吳思瑤受訪時表示，黨團排入運動部成立、運產條例修正、當沖降稅年限延長等民生法案，也要阻卻國民黨團再次突襲、變更議程強硬處理選罷法，院長韓國瑜已經答應邀朝野黨團協商議程，希望院長發揮調和鼎鼐能力。

民進黨團幹部清晨5點就在議場門口排隊等著遞案，民進黨立委也一早集結完畢，待七點議場門一開，便魚貫而入向議事人員登記發言，綠委王義川、蔡易餘、鍾佳濱更是早早坐上主席台等候。直到九點院會一開，韓國瑜進場後民進黨團也讓座，並在旁等候，讓議事順利進行。

對於今日議事攻防，吳思瑤表示，民進黨團希望行政院組織法、也就是運動部成立，運產條例、攸關運動產業防堵非法博弈，第三案戒嚴時期賦權條例、深化轉型正義加速被害者權益平反，第四、五案都是財稅法案，國人期待證券交易稅條例盡快三讀通過，攸關當沖降稅年限延長，這是廣大股民期待民生法案。

吳思瑤指出，民進黨團也列入國家政府國營事業總預算，已經延宕將近一年，希望今天排入議程，民進黨始終堅持民生優先、將爭議法案擱置處理，至於今天民進黨團為何一早排隊集結？黨團目標非常明確，會窮盡一切力量防堵選罷法闖關，也非常遺憾，歷經三天朝野協商，都希望讓民生法案先排入。

吳思瑤強調，所以今天排上韓院長已經完成協商的國營事業預算、證券交易稅條例，已經有朝野共識的議案優先審議，怎麼會急著排審沒有共識的法案如選罷法，放著有共識議案不管。韓國瑜院長已經同意，國是論壇後邀請各黨團協商，今天雖然是黑色星期五，希望帶給國人彩色的修法成績單，運動部、當沖降稅都是社會期待。

吳思瑤表示，今天議程是周二程序委員會排定，沒有社會共識的選罷法、憲訴法跟財劃法都被排上議程，雖然以今天議程選罷法排在後頭，但還是要慎防國民黨團用突襲方式臨時變更議程、強硬處理選罷法，不希望上禮拜的國會亂象重蹈覆徹，韓國瑜院長也希望平和，會邀請朝野代表再確認議程。

吳思瑤指出，如果朝野有共識簽字讓議案民生優先，讓運動部成立、運產條例過關、當沖降稅延長年限通過，非常期待韓國瑜院長發揮調和鼎鼐的能力跟高度，黨團也要對藍白代表喊話，今天運動部再擋就是第三次了，也攸關運動產業健康化，大家都在挺體育、挺體育不分黨派、不分世代，請藍白委員聽見社會呼籲。