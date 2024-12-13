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阿公開飛機「高速公路當跑道」！迫降撞翻3車釀4傷　機身慘斷2截

▲▼阿公開飛機「高速公路當跑道」迫降！撞翻3車。（圖／翻攝自X）

▲飛機突然在高速公路上緊急迫降。（圖／翻攝自X，下同）

記者王佩翊／編譯

美國德州一架失控的飛機因為遇到突發事故，緊急降落於一條繁忙的高速公路上，當場墜毀，機體直接斷成兩截，甚至導致3輛無辜汽車遭到波及，現場殘骸散落一地，其中一輛車則是因而翻覆。所幸該起事故並未造成人員死亡，但包含飛行員在內共有4人受傷。

根據《太陽報》報導，這架1981年型的Piper PA-31雙引擎小型飛機11日下午3時在德州維多利亞市緊急迫降於一條高速公路。當時高速公路上車流繁忙，因此造成3輛汽車受到波及。

根據目擊者所拍攝的畫面顯示，事故當時飛機以極快的速度突然接近地面，雖然最終在高速公路上平穩降落，但是卻無法減速，在高速公路上一路衝撞，因此仍然造成一片混亂。飛機沿路衝撞多輛車輛，隨後衝出公路，飛機當場被撞爛，現場更是散落滿地殘骸。

其中一輛被飛機撞上的無辜車輛在路邊翻覆，車身嚴重受損，擋風玻璃碎裂，碎片四處散落。

▲▼阿公開飛機「高速公路當跑道」迫降！撞翻3車。（圖／翻攝自X）

目擊者表示，他先是聽到飛機的引擎聲，後來發覺飛機的高度似乎太低，隨後發現飛機開始搖晃，像是要墜毀。他說，「聽到聲音時，我還以為飛機會撞到我。我擔心飛機是否會爆炸，還好沒聞到任何煙味，飛機也沒有著火的跡象。」

飛機停下後，該名目擊者立刻停車，確認沒有起火疑慮後，立刻衝上前去協助一名卡在機翼下的女性。隨後他幫助飛行員解開安全帶，但由於艙門被卡住，無法將飛行員拉出，所幸飛行員還有意識。據了解，飛行員是一名年約70至80歲的男子，身上有血，但無大礙。

確認飛行員沒有問題後，他又回去幫忙那名傷勢最為嚴重的婦女。他表示，「她的臉和手都是血，救護人員立刻替她急救。」

警方表示，這起事故一共導致3人受輕傷，另外還有一名傷患需要更深入的治療，而機上當時僅有飛行員一人，至於緊急迫降的原因尚不明，所幸該起事故並未造成人員死亡。

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