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上任首日「引發轟動」！川普將發布25道行政命令　大幅重塑政策

▲▼川普。（圖／路透）

▲川普喊話，透過行政命令造成轟動。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國總統當選人川普（Donald Trump）計畫明年1月20日、也就是上任第一天，發布超過25條行政命令與指示，尋求大幅重塑美國政策，關注焦點包括移民與能源等。

2名知情人士向《路透社》表示，川普已經告訴團隊，他希望透過上任第一天的命令「引發大轟動」，與第一任期相比，要用更大的規模、更快的速度，行使行政權力。團隊發言人萊維特（Karoline Leavitt）表示，「美國人民可以指望川普總統第一天就行使行政權力，兌現他在競選過程中對他們做出的承諾。」

知情人士們透露，團隊內部知道，每一個行動都需要受影響政府機構之間的大量協調，可能拖慢速度、減少第一天的命令數量。因此，更多命令與指示，將在川普就職的未來幾天或幾周內發布。4名消息人士透露，他的長期幕僚米勒（Stephen Miller）正在協調這件事，米勒將成為川普第二任期的白宮副幕僚長。

▲▼ 美國前總統川普。（圖／路透）

川普上任首日的命令，主要包括撤回被他視為「過於消極」的邊境政策，避免美墨邊境出現新一波移民潮，例如派遣更多軍隊，重新建設邊境圍牆，賦予移民官員更多自由逮捕無前科人士。此外，這些命令還將包括推動增加能源生產，貫徹川普競選期間多次承諾的「鑽探，寶貝，鑽探」（drill, baby, drill）及水力壓裂法開採。

此外，川普在8日播出的NBC政論節目「會晤新聞界」（Meet the Press）表示，他上任後將改變美國行之有年的移民制度，取消外籍人士赴美「生育旅遊」、嬰兒取得美國護照與社會安全碼等福利。

事實上，美國總統經常發布行政命令，兌現競選承諾，迅速確立政策目標，而無須等待國會立法的漫長過程。不過，這些命令仍可能受到法庭挑戰，而且為了執行命令所需要的資金，還是必須獲得國會批准。

但在川普第一任期，也就是2017年至2021年間，他僅發布了少數幾條行政命令。相較之下，拜登在2021年就職第一天就發布了17條行政命令，其中許多都是為了推翻川普的政策。

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