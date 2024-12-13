習近平出席川普就職典禮「機率極低」　可能派高級代表團參加

▲川普與習近平2019年於大阪G20高峰會見面。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

白宮候任新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）證實，已經邀請中國國家主席習近平出席美國總統當選人川普（Donald Trump）明年1月20日的就職典禮，目前中方尚未回應。不過，知情人士透露，習近平可能會指派高級官員代表團代為出席。

根據CNN報導，有2名知情人士表示，習近平可能不會親自出席川普的就職典禮，而是會另外指派高級官員的代表團代為出席。不過，目前中方尚未給予美方正式答覆。

李威特12日在福斯新聞（Fox News）節目確認，已向習近平發出邀請，並表示這是川普與各國領袖，不光是美國盟邦，也包括敵對及競爭者，進行公開對話的例子。

美國總統就職典禮在國會山莊與國家廣場（National Mall）大型開放空間舉行，國會總統就職聯合委員會（JCCIC）主導儀式。出席者以新任與將卸任正副總統親友、國會議員、新舊任閣員及支持者為主，民眾無須付費入場，當選人過去未高調公開邀請外國領袖出席。

華盛頓戰略與國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）中國問題專家甘迺迪（Scott Kennedy）也認為，習近平參加的可能性極低，「這純粹是外交作秀，毫無其他意義。別說是習近平，歷來也從未有其他國家元首出席過美國的總統就職典禮。」