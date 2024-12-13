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拜登卸任前再出狠招！　擬禁先進AI晶片「透過第三國」輸中

▲▼中美關係,中美晶片戰,晶片。（圖／路透）

▲美國拜登政府卸任前夕，持續加大對中國的制裁力度。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國拜登政府卸任前夕，持續加大對中國的制裁力度，外媒消息指出，美國將在今年底祭出新規，限制中國企業透過未受限制的第三方國家採購高端人工智慧（AI）晶片。

根據《南華早報》報導，這項新的出口管制措施將重點放在訓練AI模型的高效能圖形處理單元（GPU）的全球運輸，防堵現有規定中的漏洞，阻止中國透過包括新加坡、馬來西亞及中東等第三國獲取高階AI晶片。

兩名知情人士透露，這項規定預計年底開始實施，旨在控制美國產品技術「擴散」，確保美國在全球AI領域的領導地位。

報導指出，此新規由美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）和白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）主導起草。新規內容包括設立「國別上限」，限制GPU運輸至特定地區，並實施全球許可系統，附帶報告要求及例外情況。

儘管措施尚未敲定，具體實施日期仍在討論中，但一旦生效，將標誌著在本月初美國商務部公布多項制裁之後的又一次迅速升級行動。

美國商務部在12月2日宣布，將140家中國半導體相關企業納入「實體清單」，並禁止對中國出口高頻寬記憶體（HBM）晶片；這是自2022年10月和2023年10月以來，美國對中國實施的第三輪半導體相關制裁。

北京當局作為回應，也對出口美國的重要礦物（如石墨）進行限制，對GPU設計公司輝達（NVIDIA）此前一項經批准的併購案啟動反壟斷調查，並且行業協會呼籲謹慎採購美國晶片。

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