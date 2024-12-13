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快訊／移民署女科員玩槍嚇壞全場　借她槍的保大警員處分出爐

記者邱中岳／台北報導

移民署專勤隊女科員11月跟北市保安警察大隊警員交接失聯移工時，看見警員腰間配戴了新型的Walther PPQ M2 NPA版手槍，好奇之下竟向警員借來把玩，監視器拍下女科員把玩槍枝，一度將槍口平舉。移民署將針對周女進行處分，保大警員儘管是將槍交給友軍有取下彈匣以及退膛，仍研議處分申誡乙次，並將此事件列入年度考績評比，也將陳報北市警局核定處分結果。

▲▼移民署女科員借警槍把玩！ 「槍口平舉」誇張畫面曝。（圖／記者張君豪翻攝）
▲保大警員配槍借移民署女科員（紅圈），保大處分申誡乙次，並列入年度考績評比依據。（圖／記者張君豪翻攝）

據悉，移民署專勤隊1名周姓女科員，在11月2日下午1點多，周當時跟同事、黃姓員警在台北市專勤隊辦理逃逸外勞遣送相關事宜，過程中她突然瞥見黃員腰間配戴的新型Walther PPQ M2 NPA版手槍手槍，好奇之下就跟黃員借槍，黃員聽了也真的把槍枝借出，她拿到手槍遂一邊聊天一邊把玩，並一度將槍口平舉，數秒後才把手槍還給黃員。

事件曝光後，移民署調查，也坦承確有此事，表示他們與警方共同調閱影像查證後，發現北市保大黃姓員警在交出手槍時，槍枝並未上膛且已經卸下彈匣，女科員持槍時雖有短暫槍口平舉的情況，但大多時間槍口都是向下，且絕對沒有瞄準其他同仁的情況。

移民署指出，事發當日專勤隊隊長已經予以周女嚴厲斥責與告誡，由於相關人員行為已違反勤務紀律，後續會追究行政違失及幹部督導不周等責任，也會將加強相關教育訓練。

台北市警局保安大隊也證實，黃姓警員確實在移民署專勤隊有將槍枝交付給周姓女科員，因為黃認為移民署同樣為司法警察機關為友軍單位，加上彈匣有取下、槍內並無子彈，黃員認為並無不妥，但保大也針對黃姓警員處分申誡乙次，另外將此事件列入年度考績評比參考依據，目前也將報請北市警局陳核處分。

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