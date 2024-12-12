女科員遭爆借警槍亂瞄人嚇壞全場　移民署還原現場過程說話了

記者張君豪／台北報導

移民署台北專勤隊一名女科員，11月21日13時許因北市警局保安大隊逮捕失聯移工要移送到專勤隊，與專勤隊人員約在駐地民眾等候交接，遭爆期間看到警員配備新發的Walther PPQ M2 NPA版本手槍，竟向警員借來把玩，還多次把槍口試瞄引發他人恐慌，同事向隊長投訴卻遭訓斥「不需要大驚小怪」對此移民署坦承確有此事，但經調閱監視器發現，保大警員在交出手槍時槍枝並未上膛且已經卸下彈匣，女科員持槍檢視時槍口也朝下，並無違反用槍規定，但允諾會加強台北專勤隊相關人員的教育訓練。



▲圖為女科員持槍的台北市專勤隊人犯交接區。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

▲Walther PPQ M2 NPA版本手槍。（圖／翻攝警政署警械修理廠網站）



移民署今天下午回應：有關媒體報載台北市專勤隊1名女科員在辦公室借用槍枝並瞄準同仁一事，北區事務大隊表示，當日台北市專勤隊分隊長及同仁確有向警方借拿手槍，惟經會同警方共同查證影像確認，槍枝已先卸下彈匣且持槍之槍口向下，絕無瞄準同仁之情事，事發當日專勤隊隊長已予同仁嚴厲斥責與告誡，因相關人員行為已違反勤務紀律，後續將追究其行政違失及幹部督導不周責任，並將加強教育訓練。

北區事務大隊補充，本案對台北市警方造成困擾深感抱歉，執勤紀律與用槍安全是勤務單位命脈，將記取教訓，強化同仁安全槍械使用觀念，並持續精進常年訓練，以確保勤務安全。





北市警局保安大隊則證實、第二中隊黃姓警員當時移送失聯移工到專勤隊，確曾把PPQ-M2佩槍交給女性科員，因為黃員認為移民署同樣為司法警察機關為友軍單位，加上彈匣有取下、槍內並無子彈，黃員認為並無不妥、但保大認為黃員行為仍有違失、將依規定懲處黃員。



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