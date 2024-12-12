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社會 社會焦點 保障人權

移民署女科員爆借警槍來玩　人群中「槍口平舉」影片曝光

記者張君豪、趙蔡州／台北報導

移民署爆出一名專勤隊周姓女科員11月跟保安警察交接失聯移工時，看見黃姓警員腰間配戴了新型的Walther PPQ M2 NPA版本手槍，好奇之下竟向警員借來把玩，最新曝光的監視器影片顯示，女科員把玩槍枝的過程中，一度將槍口平舉。對此，移民署12日坦承疏失，將針對周女進行，並向北市警方道歉。

事件發生在11月2日下午1點多，曝光的監視器影片可以看見，周女當時跟同事、黃姓員警在台北市專勤隊辦理遣送事宜，過程中她突然瞥見黃員腰間配戴的新型手槍，好奇之下就跟黃員借槍，黃員聽了也真的把槍枝借出，她拿到手槍遂一邊聊天一邊把玩，並一度將槍口平舉，數秒後才把手槍還給黃員。

▲▼移民署女科員借警槍把玩！ 「槍口平舉」誇張畫面曝。（圖／記者張君豪翻攝）

▲移民署女科員跟警員借槍把玩，一度槍口平舉。（圖／記者張君豪翻攝）

事件曝光後，移民署坦承確有此事，表示他們與警方共同調閱影像查證後，發現保大黃姓員警在交出手槍時，槍枝並未上膛且已經卸下彈匣，女科員持槍時雖有短暫槍口平舉的情況，但大多時間槍口都是向下，且絕對沒有瞄準其他同仁的情況。

移民署指出，事發當日專勤隊隊長已經予以周女嚴厲斥責與告誡，由於相關人員行為已違反勤務紀律，後續會追究行政違失及幹部督導不周等責任，也會將加強相關教育訓練。

台北市警局保安大隊也證實，黃員當時移送失聯移工到專勤隊，確實曾把佩槍交給女性科員，因為黃員認為移民署同樣為司法警察機關為友軍單位，加上彈匣有取下、槍內並無子彈，黃員認為並無不妥，但保大認為黃員行為仍有違失、將依規定懲處黃員。

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