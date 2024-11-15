居留證延期雲林移民署定點收件　聯手海巡署新二代宣導

▲體恤偏鄉新住民舟車勞頓，雲林縣服務站定期前往麥寮鄉及北港鎮等據點辦理「居留證延期案」收件服務。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

移民署南區事務大隊雲林縣服務站攜手海巡署中部分署，前往麥寮鄉公所，結合定期駐點收件服務，共同設攤宣導，現場並有身著橘色制服的現役海巡人員，同時具有新二代身分的隊員蔡錫賢，在場擴大宣導海巡署人才招募及各項介紹，吸引許多好奇民眾前來櫃台洽詢。

為體恤偏鄉新住民舟車勞頓的辛勞，雲林縣服務站均會定期前往麥寮鄉及北港鎮等據點辦理「居留證延期案」收件服務，本次除了定期駐點收件外，還特別邀請麥寮在地新二代、現役海巡隊員蔡錫賢共同宣導，蔡錫賢高三時巧遇海巡署中部分署招募員入校招募宣導，覺得招募員身上這身橘色制服特別亮眼，畢業後就決定加入海巡行列。

蔡錫賢表示，迄今剛好滿1年，目前在安檢所服務，因漁港有許多印尼或越南的外籍人士，由於蔡錫賢從小就耳濡目染會講一些越南語，能幫助減少語言溝通上的障礙，也可以更了解漁工在海上的辛苦。

雲林縣服務站表示，目前已有29位新二代成為海巡署職員，為守護台灣海上治安而努力，由於新二代具備母語優勢，所以更容易取得外籍船員的信任，使溝通更加有效地展開，並在許多調查任務中，發揮關鍵性作用，未來亦將積極與移民署單位合作宣導，增進新二代參與海巡工作及吸引具東南亞語文人才加入海巡署。

雲林縣服務站主任黃仲傑表示，隨著新二代逐漸成長茁壯，儼然是台灣各個領域的重要力量，政府長期推動新住民及新二代各項照顧輔導措施，為完成新住民及其子女夢想，推展多元文化及落實反歧視精神，移民署辦理「第11屆新住民及其子女築夢計畫」，報名期間至2024年11月25日止，提供最高 10 萬元的築夢獎金。

▲為體恤偏鄉新住民舟車勞頓的辛勞，雲林縣服務站定期前往麥寮鄉及北港鎮等據點辦理「居留證延期案」收件服務，此次特別邀請麥寮在地新二代、現役海巡隊員蔡錫賢共同宣導。（圖／記者王悉宇翻攝）