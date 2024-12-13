今越晚越冷！明最強冷氣團「恐不到10度」　下週兩波接力

▲明天入冬以來最強冷氣團來襲。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

明天入冬以來最強冷氣團來襲，部分平地低溫降至10度以下，下週還有兩波冷空氣接力。

氣象專家吳德榮於財團法人氣象應用推廣基金會「洩天機教室」撰文指出，今(13日)北部、東半部有局部短暫雨，下午起鋒後強冷空氣南下，氣溫下降、越晚越冷，早出晚歸、注意添衣；中南部中高雲增多、多雲時晴，白天舒適、早晚微冷。今日各地區氣溫：北部12至19度、中部13至27度、南部15至27度、東部13至26度。



明(14)日至下週一(16日)西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率；此波冷空氣為入冬以來最強，明日至下週一清晨，部分平地的最低氣溫將降至10度以下，要注意保暖。

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▲週六(14日)20時模擬圖顯示，850百帕零度(紅)線，在北部海面(左圖)；850百帕零度(紅)線，接觸北部陸地(右圖)。（圖／翻攝洩天機教室）

下週一、二(17日)冷空氣漸減弱、氣溫緩慢回升，但北台灣仍偏冷；西半部多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨的機率。下週三(18日)至下週末(21、22日)、分別有兩股冷空氣南下，加入尚未明顯回暖的環境，使得下週的天氣，以偏冷居多。但兩股冷空氣南下的時間、強度以及是否會再創低溫？都還不一定，因各國模式模擬差異甚大，且持續調整，應繼續觀察。