北北基大雨特報！週末冷氣團來襲下探11℃　高山追雪有望

▲今天受到東北季風影響，桃園以北、宜蘭降雨機率高。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

今天受到東北季風影響，桃園以北、宜蘭降雨機率高，氣象署針對北北基發佈大雨特報。今晨本島最低溫現在新北市石碇區14.3度，北台灣越晚越冷，週末有大陸冷氣團報到，低溫降至11度。下周一海拔3000公尺以上高山有降雪機率。

根據中央氣象署資料指出，今天（13日）東北季風持續影響，水氣會比昨天多，桃園以北及宜蘭降雨機率高，基隆北海岸及臺北市山區下雨時間長並有局部大雨，竹苗及花東也有局部短暫雨，甚至中南部地區及澎湖也有零星降雨，金門、馬祖則是雲量偏多。

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▲北北基大雨特報。（圖／中央氣象署）

北部、東北部及馬祖、金門天氣愈晚愈冷，北部及東北部白天高溫18-20度，晚上則會降到14、15度，而馬祖整天介於1315度，金門則在15-21度，其他地區及澎湖深夜後也將轉冷，低溫16-19度，白天中南部氣溫較昨天降低一些，中部及花蓮高溫22-24度，南部及臺東約25、26度，而澎湖氣溫在18-21度。

12/14(六)大陸冷氣團南下，各地天氣轉冷，12/15(日)大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；基隆北海岸、大臺北、宜蘭、花蓮地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

溫度:北部11-17度，中部12-21度，南部14-22度，東北部12-16度，東部14-19度，東南部16-21度；澎湖15-19度，金門11-17度，馬祖10-13度。

周六夜晚清晨海拔3000公尺以上高山道路易有路面積冰，行車用路注意安全。下周一若溫度與水氣配合，海拔3000公尺以上高山有降雪機率。