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嘉義女中擬招男學生！校長稱「男生具數理優勢」惹議　校方回應了

嘉義女中上週五歡慶103週年校慶，校長林義棟在運動會上宣布，114學年度起將招收男學生30名，並提到「讓男學生數理優勢帶動女學生的學習效益」，發言引起爭議。（圖／翻攝Google Map）

▲校長林義棟在運動會上宣布，114學年度起將招收男學生30名，並稱「讓男學生數理優勢帶動女學生的學習效益」，引發爭議。（圖／翻攝Google Maps）

圖文／CTWANT

嘉義女中上週五（6）歡慶103週年校慶，校長林義棟在校慶運動會上宣布，為因應少子化衝擊、性別學習平權，114學年度起將招收男學生30名，並提到「讓男學生數理優勢帶動女學生的學習效益」。這番發言引起不少質疑，有市議員就稱「性別刻板印象」發言不妥。對此，嘉義女中發表回應，認為校長論述遭到不當引用，對此實感遺憾。

林義棟6日在校慶運動會時表示，114學年度起學校「語文資優班」將改為「人文社會科學資優班」，經國教署核定，另申請新設AI電資實驗班、醫藥科技實驗班，希望藉由特殊班，讓性向明確的孩子提早接觸相關領域、促進發展。此外，未來也將招收30名男學生，希望男女就學平權，男女共學，讓男學生數理優勢帶動女學生的學習效益。

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對於林義棟的發言，事後傳出不少校友、家長反彈，主要是不滿校方在未與學生、家長充分溝通下救招收男學生，並有人認為校長言論涉及「性別刻板印象」、「性別歧視」等問題。嘉義市議員顏翎熹就表示，「時至2024年，沒想到竟然仍有人會以性別刻板印象，來評斷女性在數理領域的能力，更遑論這樣的說法竟出自於女校校長。」

嘉義市立委王美惠也表示，嘉女在教學政策及招生方向，會影響校園文化和同學時，應該在校內相關決策會議的過程中，對校友、學生及家長進行充分的溝通。如今校園設施設備是否已備妥、師生心理建設是否完備？學校的任何決定，都應和師生有正向互動，並審慎評估。

對此，嘉義女中校方11日在官網貼出聲明，表示有關新學年招生事宜，學校已依「高級中等學校多元入學招生辦法」第 20 條規定，成立校內招生委員會，並依規定召開會議；後續各項入學方式招生事項，正由主管機關辦理核定程序中。

聲明中指出，林義棟校長在採訪時完整論述此項招生規畫，其中部份媒體有關「希望透過多元招生機制招收數理優秀的男學生，與本校優秀女學生一起共學」，係為不完整言論，亦無端延伸性別歧視議題，對於校長論述被不適當引用，實感遺憾。

聲明指出，嘉女會以維護學生權益，考量學校基業及永續發展，持續努力，待主管機關核定前，不再有相關回應。

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