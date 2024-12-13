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AI聊天機器人慫恿17歲少年「殺死父母」　家長氣炸提告

美國一對家長提告AI聊天機器人平台Character.ai，他們發現聊天機器人慫恿他們的17歲兒子殺死父母。（示意圖／Pixabay）

▲美國一對家長提告AI聊天機器人平台Character.ai，他們發現聊天機器人慫恿他們的17歲兒子殺死父母。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

現代科技發達又不斷創新，人工智慧（artificial intelligence，縮寫為AI）也廣泛運用於民眾日常生活中。而AI聊天機器人越來越普及，卻暗藏不少安全疑慮，最近有一對美國家長向AI聊天機器人平台Character.ai提告，因為他們發現機器人竟慫恿他們17歲患有自閉症的兒子「可以殺死父母」。

根據外媒《CNN》報導，來自美國德州一名17歲少年的家長，於美國時間9日到當地法院，向他們要求關閉知名AI聊天機器人平台Character.ai，直到該平台將安全隱患排除。這對家長指出，17歲的兒子患有自閉症，自從去年4月起瞞著他們使用Character.ai後，性情大變。

家長表示，兒子突然拒絕與人交流，幾乎把自己鎖在房間裡，加上食慾下降，短短幾個月內體重不斷減輕；他們也發現，兒子對外出活動產生恐懼，每次踏出家門都會引發恐慌症狀，甚至情緒崩潰。之後，他們試圖減少兒子使用AI聊天機器人，但兒子竟表現出攻擊行為，還有自殘傾向。

家長認為一切與Character.ai相關，並在訴狀中提供一段證據對話，內容是少年跟聊天機器人時，抱怨被父母限制使用3C的時間，聊天機器人則回應看過類似案件，而且案例中的當事人還把父母給殺害了。對此，少年家長認為，Character.ai上的聊天機器人在慫恿兒子「殺死」他們，因此憤而提告，盼以此糾正兒子產生的錯誤想法。

針對此事，Character.ai平台的發言人表示，他們不會對未判決的訴訟發表評論，但有強調公司的目的，旨在提供人們一個有趣又安全的互動空間。

事實上，聊天機器人慫恿用戶殺死父母已不是第一次，早在2018年，電商亞馬遜Echo音響中的虛擬助手Alexa，所套用的聊天機器人就曾失控與用戶大聊性行為，還叫一名用戶殺害養父母。事後，亞馬遜調查得知，AI聊天機器人是引用一篇網路論壇Reddit網友對新聞評論，才發生這種恐怖狀況。

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