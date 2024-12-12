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照顧奶奶10年竟遭姑姑提告！他心寒：要先認清是幾等親再來孝順

（示意圖／翻攝自pexels）

▲阿嬤一直由原PO家人照顧，直到過世前1年才改由姑姑照料。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

長輩畫大餅，吹噓自己有多少財產，結果死後讓後輩因為財產互告！有40歲的未婚網友感嘆，阿嬤被他、媽媽和弟弟一同照顧了10年，直到阿嬤過世前1年，因為爸爸過世，才交由一等親的姑姑照顧，沒想到保險理賠卻被姑姑更改受益人，導致他們一家沒辦法執行阿嬤的交代，用來支付她的喪葬費，後來甚至被姑姑提告刑事，因為阿嬤跟她說她的戶頭有上百萬，所幸他們都有把這些年照顧阿嬤的花費留下證據，因此這個刑事以不起訴處分結束，這也讓原Po直言，「如果人生再來一次，他絕對會先認清自己是幾等親，再來孝順長輩。」

原Po在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文感嘆，如果人生再來一次，他絕對會先認清自己是幾等親，再來孝順長輩，「10年前，爸爸過世，阿嬤由我、媽媽、弟弟一同照顧。阿嬤在爸爸過世後，有老人痴呆、躁鬱、憂鬱。阿嬤過世前1年，我們把阿嬤交由姑姑照顧，原因是姑姑是一等親，我跟弟弟是二等親，媽媽是路人甲。 法律上，先生過世，媳婦跟婆婆其實沒有姻親關係，姻親關係不復存在，所以婆媳變成路人甲+乙。」

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直到阿嬤2022年初過世，過世後1周，原Po家人原想去申請保險理賠，用來支付阿嬤的喪葬費，這也是阿嬤多年來的交代，然而原Po卻被告知家人不是受益人，儘管「我們家喪葬費共支出十來萬，付了大部分的錢，包含驗屍費、冰櫃、禮廳、靈堂費用、頭/尾七，姑姑只付了兩萬多，也就是女兒旬+金紙。當時家人還在一頭霧水，感覺有什麼事即將發生。」

同年端午節前，原Po接到警察局的電話，要他們一家人去做筆錄，因為姑姑告全家人刑事，包括詐欺、偽造文書、盜領。於是他們開始準備多年來照顧阿嬤的證據，包含所有醫藥費正本、出遊照片、出國遊玩出入境資料等，「做筆錄的時候，從警察那邊得知，姑姑提告說明阿嬤的戶頭有上百萬，要我們如實交代。話說，阿嬤戶頭有沒有這幾百萬，我怎麼知道呢？存摺印章阿嬤都會輪流拿給大家保管，誰沒事會去看這些費用呢？」所幸後來這個刑事以不起訴處分結束。

不過對於被修改保險受益人的保險，原Po和家人只想知道發生了什麼事，以及誰是保險受益人，因為想請受益人來支付阿嬤的喪葬費，「在貴人指引下，找金評中心來評議，阿嬤神智不清的狀況下是可以更改保險的嗎? 後來金評中心宣判更改保險無效，之後我們提告保險公司，要求把保險金還給我們支付喪葬費。」

再提告保險公司後，他們發現打電話請保險公司來更改保險受益人的就是姑姑，「她握著阿嬤的手蓋章，並跟保險公司說明印章遺失，所以同時辦理更改印鑑證明。其實印鑑在我這，沒有遺失。」原Po跟家人嚥不下這口氣，於是提告姑姑要支付照護費、阿嬤的生活費，「但我們敗訴了，原因是即便阿嬤生前既有存款只可應付生活費，但死後保險理賠可以支付阿嬤的醫藥費，包含開心臟繞道手術、下公車絆倒左大/小腿骨折、顛顯發作、痔瘡破掉腸子大失血等。」

對此，原Po也感嘆，「法官阿，你覺得照顧一位老人家只需要錢嗎? 體力、精力、時間都不需要嗎? 本人將近40歲，未婚。 經過這些事後，有些話想對老人家、媳婦、孫字輩的說。」

原Po想對長輩說，「你不要畫大餅，說自己有多少存款，你活著的時候盡量花，看要贈與還是放信託，但絕對不要誇大，讓你的後輩互告，妳高興了嗎？要不是我爸在N年前有說要把就醫收據正本留著，我們一家人刑事起訴，你的兒孫都會變得有案底…我如何在社會上立足？」

原Po也向媳婦表示，「你只是姻親一等親，不要跑在別人面前孝順。一等親都沒跑得你快，你急什麼? 你的孝順別人感謝你嗎？想開點！」他也提醒孫輩，努力當個吸金的孫女，「阿公/阿嬤生前給我是贈與，一年200萬，我一定吸好吸滿，人不需要會投胎，但孫輩的一定要懂吸金！死後才是財產，這才要大家平分！」

原Po還補充，姑姑在知名廟宇旁邊賣素食，有很好的人設，她賣素，但不吃素。法官問她月收入，她表示有20萬，因此姑姑根本沒有經濟困難。更扯的是，阿嬤生前住在姑姑名下的房產，死亡前1天，看護跟姑姑說阿嬤在喘，姑姑說隔天長照家庭醫生就會來看阿嬤，「但阿嬤隔天就死了，沒有送醫院喔…阿嬤喘到死…」他最後也感嘆，「我孝順過長輩，但這就是後果。未經他人苦，莫勸他人善！」

貼文曝光也引發網友熱議，「感觸很深啊⋯我家也曾遭遇類似的財產大戰，二姑還跑去國稅局用關係查阿嬤名下資產有多少，真可怕」、「我家四姊妹幾年前也經歷過類似事件，所謂人在做天在看不過是自我安慰，但求問心無愧」、「辛苦了！這經歷真的很痛很心寒」、「願意做、甘願受，無愧天地只求無悔，不問他人功果自得，福報正在來的路上」、「長輩亂說話，死後讓後輩亂成一團，神主牌可以放水流了，這是我跟我媽說的，要他們老一輩嘴乖一點。」

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