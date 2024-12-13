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13號「黑色星期五」西方認為不吉利　揭秘傳說由來

「黑色星期五」（13號星期五）被西方視為相當不吉利的日子。（圖／Pixabay）

▲「黑色星期五」（13號星期五）被西方視為相當不吉利的日子。（圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

2024年的12月13日恰巧是星期五，正是俗稱的「13日黑色星期五」，相信不少人會聯想到恐怖電影《13號星期五》(Friday the 13th)，在西方，數字13向來代表不吉利，而星期五也是一樣，若兩者碰在一起就更讓人驚恐，除此之外，歷史上也有不少重大災難在黑色星期五當天發生！

綜合外媒報導，關於13號星期五有許多說法，其中最著名的就是《聖經》中的最後晚餐，相傳當天耶穌被門徒猶大出賣，而猶大恰巧是最後晚餐中的第13名人。另外，美國80年代末電視劇《13號星期五》，以及同個年代就有的電影《13號星期五》更是不斷被重拍。不過，在近代歷史上，在黑色星期五當天還真的發生幾件重大事件：

2012年1月13日：歌詩達協和號在義大利海岸沉船

歌詩達協和號觸礁事故（Costa Concordia disaster），歌詩達協和號的體型比知名的鐵達尼號大2倍，當時因為觸礁沉沒，而搭載的4232名乘客中，有32人不幸死亡，這艘郵輪上還有來自台灣的11人觀光團以及2名自由行乘客，所幸一行人平安返台，而船長則被判過失殺人罪。

1972年10月13日：烏拉圭空軍571號班機空難

烏拉圭空軍571號飛往安地斯山脈時墜入智利，在墜機事件發生後的幾天內，躲在機身內的倖存者淪落到得吃掉死去乘客的遺體。這次救援工作在事故發生後10天就被中止了，直到72天後，2名倖存者才被智利空軍救援隊救出，並告知還有其他16人受困，此事件後來被改編為電影《我們要活著回去》（Alive）。

1970年11月13：波拉氣旋襲擊孟加拉

熱帶氣旋波拉（Bhola Cyclone）肆虐孟加拉灣，這場致命的風暴，死亡人數估計在15萬至55萬人之間，甚至被認為是促成孟加拉獨立的原因之一。當時，孟加拉仍被稱作東巴基斯坦，因不滿巴基斯坦對救援工作的處置不當，導致孟加拉人努力爭取獨立。

儘管有上述幾個事件，但報導也指出，沒有具體原因說明為什麼13號星期五這一天被認為是不吉利的。

值得一提的是，在西方文化中，數字12在歷史上與好兆頭聯繫在一起，像是有12月的聖誕節、12星座、希臘奧林匹斯山的12位神明等，且並非所有西方文化都認為 13 號星期五是不吉利的，像是在西班牙，當地民眾認為 13 號星期二更加危險。

根據《國家地理》雜誌的布萊恩漢德沃克 （Brian Handwerk） 表示，「在西班牙，13 日星期五並不值得驚慌，相反，13 日星期二是一年中最危險的日子」。

好消息是，13 號星期五並不常見，每年通常只有兩次，到2025年就只有一天，但到 2026 年將會出現3個，儘管許多科學家認為「13日星期五」的禁忌斥為無稽之談，但仍有許多西方人抱著「寧可信其有，不可信其無」的心態。

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