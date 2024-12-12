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日本「醫療用大麻」正式合法化生效　打擊違法使用嚴懲關7年

日本「醫療用大麻」正式合法化生效　打擊違法使用嚴懲關7年

▲日本修法解禁醫療用大麻，於12月12日正式生效，也為預防大麻被用於違法用途，祭出嚴懲最高7年有期徒刑。（示意圖／PhotoAC）

圖文／CTWANT

日本參議院去（2023）年通過《大麻管制法》及《麻藥品管制法》修正案，於今（12）日正式生效，解禁以大麻草提取成分作為原料的醫藥品。除此之外，政府預防醫療用大麻開放後遭濫用也祭出嚴懲，違者最高7年有期徒刑。

綜合日媒報導，厚生勞動省通過《大麻管制法》及《麻藥品管制法》修正案，將大麻及其有害成分四氫大麻酚（THC）歸類為《麻藥品管制法》規範的「麻藥品」，原本含有大麻衍生成分的醫藥品相關禁令同時被取消，凡是有效性和安全性獲證實，都能使用大麻入藥。

除此之外，《大麻管制法》修法前未將吸食大麻認定為刑事犯罪，也因為修正案通過，大麻在《麻藥品管制法》的管轄範圍內，生效日起持有大麻或把大麻當毒品使用就會觸犯《使用罪》，祭出嚴懲、加重刑罰，從5年以下有期徒刑提升至最高7年有期徒刑，盼有效打擊毒品犯罪。

除了《大麻管制法》及《麻藥品管制法》修正案通過生效後，明（2025）年3月日本也將開放種植大麻植物用於提取藥品原料等目的。據了解，大麻主要成分之一的大麻二酚（CBD）對人體幾乎無害，在歐美各國普遍被用作抗癲癇劑，多年前就有不少患者要求政府解禁，如今修法通過後，也成為日本醫療界重大轉變。

不過日本也出現年輕人濫用大麻的現象，光是2022年與大麻有關遭逮捕的人數中，約7成未滿30歲，才會加重「使用」的刑罰。

CTWANT提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命。健康無價，容毒噬。

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