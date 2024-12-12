台鐵票價「30年不漲影響營運」　陳世凱：春節後務實討論

▲交通部長陳世凱。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵票價明年將面臨凍漲30年，交通部長陳世凱日前定調明年春節前不調漲，不過過年後台鐵票價檢討將正式啟動，陳世凱今(12日)表示，台鐵運價全台最便宜，30年不調價對台鐵營運有壓力，春節前凍漲避免影響民生，明年春節後將務實討論，TPASS通勤月票加常客優惠，對通勤族不會影響。

陳世凱今指出，台鐵票價到了明年就30年沒有調漲，社會要務實討論，尤其現在台鐵已經公司化，台鐵年輕一輩特別是從業人員，年輕活力進入台鐵，希望公司能永續發展，才能看到未來，也才會有榮譽感和看得到未來性，很多員工向他反映希望台鐵營運更趨向正常化，營收就是很重要的一個點，要務實討論。

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由於外界期盼台鐵先提升服務品質後再談票價調漲，陳世凱表示，台鐵一直在努力提升服務，但台鐵營運複雜度高，舉例來說，高鐵只有一個車型，月台閘門只要固定一個地方，但台鐵車種多，複雜性高，不同車種停靠月台處不同，但台鐵很努力在做，希望社會可以務實討論台鐵票價，台鐵在台灣百年鐵道發展是相當重要的歷程，也是未來百年軌道的重要運具，希望台鐵建置更完整，安全、服務要顧好，也希望營收好營運才會好。

陳世凱進一步說明，社會要務實討論台鐵票價，也希望台鐵務實計算哪種票價合理，台鐵現在票價比公車還便宜，也比捷運便宜，是全台灣最便宜票價，票價30年不調，對台鐵營運會有壓力；未來政府也將評估補貼，舉例來說，假使計算後台鐵可以調漲10元，若立院決議僅能調漲8元，其中2元就是政策因素影響，就會由政府補貼。

至於票價調漲時間點，陳世凱說，明年過年前希望不要影響民生使用票價，不過明年過年後就應該務實討論，至於進度現在還無法說，要看董事會的討論和社會大眾想法。

不過陳世凱指出，交通運具通勤已經有TPASS通勤月票優惠，台鐵漲價不會影響，未來TPASS 2.0常客優惠也加進來，漲價對通勤者成本不會提高也不會影響，這是交通部的目標，只要台鐵不要調太多，都還可以吸收，站在鼓勵大眾搭公共運輸角度，希望對通勤不要有影響。