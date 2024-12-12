環島高鐵「宜蘭屏東預留尾軌」　陳世凱：未來有無限可能性

▲高鐵延伸宜蘭和屏東計劃，軌道末端將預留尾軌，保留再延伸空間。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

高鐵規劃延伸宜蘭和屏東外，未來是否可能有環島高鐵，交通部長陳世凱今日表示，軌道建設發展都是一段一段延伸，環島高鐵要看未來科技和政府財政，但宜蘭和屏東延伸計畫都會再預留「尾軌」可延伸，讓未來軌道有無限可能性。

高鐵目前規劃延伸到宜蘭和屏東，交通部長陳世凱今日與媒體茶敘時被問及是否可能有環島高鐵，陳世凱表示，交通運具發展都是一段一段的，尤其是軌道運輸，從過去台鐵發展也是先有北台灣路線，再往南建設，之後變環島，相信高鐵也是。

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陳世凱說，從過去軌道建設史來看，軌道會一段一段往外延伸，環島高鐵要看未來科技和政府財政，但會預留這樣可能性，譬如現在高鐵規劃延伸到屏東，屏東軌道末端也會留尾軌，未來要延伸也可以繼續延伸和銜接，延伸到宜蘭端同樣也會留尾軌，相信未來如果是國家財政還行，隨時間拉長，他認為會一段一段持續建設下去。

陳世凱也舉例，他高中時期台北市只有一條木柵線（現在為文湖線），「現在北市捷運路線已經多到不知道要搭哪一條線，哪一線叫甚麼名字，高中時很難想像未來台北市有這麼多捷運系統，那時候的政府一條捷運線就已經蓋得很辛苦，軌道建設隨時間想像會不太一樣，現在的想像，無法告訴大家現在就要蓋環島，但未來10年或20年後政府的能力，或許蓋環島不是很困難的事。」

▲交通部長陳世凱。（圖／記者李姿慧攝）

環島高鐵課題將留給未來政府決定，陳世凱表示，或許20年後，那時候的工程技術蓋環島高鐵或許不是太難的事，也或許對那時候政府的財政來說不會是一筆太大的錢，現在的高鐵延伸案計劃會留尾軌，「讓軌道未來有無限可能性。」

台鐵北迴線每逢颱風或豪大雨就發生坍方災情，台鐵也已規劃改線等北迴永續方案。陳世凱表示，台鐵北迴線有些路廊在花蓮0403地震後有落石，但並非10年、20年就可改變；921大地震後，中橫公路谷關無法通行，當時很多人討論10年後地質就可穩定可通行，但現在已經20年了，地質還無法穩定。

陳世凱指出，台鐵北迴線永續計劃要閃過落石區，有些海岸線要退縮，之前有人說採高架落墩，但很多地方退縮了1.7到2公尺，很快落墩處可能就會在海裡，北迴線選擇線路沒有那麼容易，雖然年底會提出相對具體方案，但之後仍要細部研究，才能選擇改變路線的路廊在哪裡，哪些又不需要改線，確實不是那麼容易的事，但是這是以現在科技工程技術來看這件事。