徵到周杰倫原價票！瞞男友「妹子去陪睡5次」動心了　下場超崩潰

▲原PO瞞著男友，與陌生男子陪睡5次。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

周杰倫攻唱大巨蛋圓滿結束，大票歌迷仍意猶未盡！而一名粉絲痛心表示，當初搶不到票，因此上網嘗試徵票，不到5分鐘就有男子來說，可原價讓票，但條件是要陪睡。內心萬般掙扎的原PO最後答應了，陪睡了5次「該發生的都發生了」，甚至還動了感情，不料演唱會當天慘遭放鳥，氣得原PO怒轟下地獄。

一名女網友在《Zuvio》崩潰表示，她是2000年出生，「周杰倫可以說是我的全部」，更佔據了我從童年到出社會的音樂庫，無耐大巨蛋4場演場會都沒搶到，原PO只好在網路上徵票，沒想到遇上一場騙局。

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原PO說，徵票發文後不到5分鐘便有一名男子來私訊，稱有多餘門票且願意原價轉讓，「但代價就是陪他一起睡覺！」這件事讓原PO掙扎了非常非常久，因為自己有男朋友，這種背叛行為讓她難以接受，但對於能親眼看到周杰倫的渴望，最終還是讓她答應了對方的要求。

那段時間，原PO找了對方5次，「該發生的都發生了，我也動了一點感情！」滿懷期待的原PO迎來演唱會當天，卻在現場等待時發現自己被放了鳥，對方未出現也未交票，氣得原PO怒轟，「詛咒你一輩子...這樣欺騙人的感情，你會下地獄！」