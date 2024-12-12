韓1000示威者衝總統官邸抗議　高喊「逮捕尹錫悅」與警對峙

▲群眾示威遊行朝總統官邸方向前進，爆發警民衝突。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

南韓總統尹錫悅12日一早發表最新全國談話，主張戒嚴正當，拒絕下台。到了下午，大約1000名要求彈劾尹錫悅的示威者遊行來到首爾漢南洞的總統官邸入口，高呼「逮捕叛亂主謀尹錫悅」等口號，與警方對峙。

韓聯社報導，這群抗議人士包括全國民主勞動組合總聯盟（Korean Confederation of Trade Unions）成員與公民團體，起初在首爾廣場（Seoul Plaza）附近進行集會，到了當地下午3時50分左右，他們在南營洞一度與警方短暫對峙。

▲尹錫悅戒嚴風波至今還在燒，引發民怨。（圖／達志影像／美聯社）

接著到了當地下午5時左右，大批群眾集結突破警察防線，朝官邸方向前進，人潮占據道路，擾亂交通。截至下午5時40分，約有1000名示威者抵達漢南洞總統官邸入口，無視警方警告，高喊口號「逮捕叛亂首犯尹錫悅」。

尹錫悅戒嚴風波至今還在燒，除了政壇動盪，也引發民怨。南韓主要民調機構Realmeter接受《能源經濟報》委託所進行的民調12日公布，結果顯示，74.8%的人認為總統應該立即下台、被彈劾或者停止職務，僅16.2%同意按照執政黨國民力量的提議「有序下台」，剩餘9%表示不知道。

▼最新民調顯示，逾7成民眾認為，總統尹錫悅應該立即下台或被彈劾。（圖／達志影像／美聯社）