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韓「6在野黨」聯手！二度提交尹錫悅彈劾案　預計14日表決

▲▼尹錫悅彈劾,尹錫悅戒嚴,南韓民眾走上街頭示威，要求尹錫悅下台。（圖／路透）

▲南韓民眾走上街頭示威，要求尹錫悅下台。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

共同民主黨等6個南韓在野政黨12日共同提交總統尹錫悅的第二次彈劾案，該彈劾案原計劃於11日提交，但因補充內容而延遲1天發起。根據在野黨規劃，彈劾案將於14日進行表決。由於執政黨代表韓東勳12日正式宣布支持彈劾案，因此預計執政黨多數議員也會投下贊成票，尹錫悅恐將難逃下台命運。

根據KBC報導，共同民主黨國會發言人盧宗勉12日在議員大會後表示，國會將於13日召開全體會議報告彈劾案，並於14日下午5時進行表決。他強調表決日程將按照計劃進行，未有變動。

在野黨7日就曾對總統尹錫悅發起首次彈劾案，但是當時因為執政黨國民力量多數議員離席並拒絕參與投票，導致投票人數未達法定門檻，因此彈劾案未能成立。國民力量當時以黨內共識表明反對彈劾，且僅有3名議員參與表決。

誰也想不到，才過了1周，尹錫悅與國民力量徹底決裂。國民力量黨代表韓東勳聲稱，將會讓尹錫悅「有序下台」，並與國務總理韓悳洙聯手架空尹錫悅的總統大權。

尹錫悅12日上午突襲發表全國演說，指控在野黨誣陷他內亂、鼓動彈劾，更稱如今被在野黨勢力控制的國會已經成為破壞自由民主主義憲政秩序的怪物。

韓東勳隨即表示，對於尹錫悅發表演說一事毫不知情，並立刻召開黨內人士舉辦道德委員會，討論將尹錫悅開除黨籍。隨著國民力量與尹錫悅正式決裂，至今已有7名國民力量的議員公開表態支持第二次彈劾案，包括安哲秀、金藝智、金尚旭等人。

韓東勳也在12日召開緊急記者會，呼籲黨內支持彈劾案，表態自己將會投下贊成票，並批評尹錫悅未履行早前的辭職承諾。

根據推測，如果在野黨192名議員全數投下贊成票，彈劾案則還需要至少8名國民力量的議員支持，才能達成通過門檻。而目前國民力量黨主席已經對黨內喊話，尹錫悅此次恐將難逃下台命運。

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