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日4000人斬富豪暴斃！AV嫩妻「被控毒殺」獲判無罪　當庭痛哭

▲號稱「4000人斬」的富豪與AV女優須藤早貴閃婚，婚後3個月暴斃身亡。（圖／翻攝自X）

▲號稱「4000人斬」的富豪與AV女優須藤早貴閃婚，婚後3個月暴斃身亡。（圖／翻攝自X）

記者王佩翊／編譯

有「紀州唐璜」封號的77歲日本富豪野崎幸助2018年因興奮劑中毒死亡，與他相差52歲的嫩妻須藤早貴被認為涉嫌重大，因此遭到起訴。經過多年纏訟，和歌山地方法院12日宣判須藤早貴無罪，震驚日本社會。而須藤早貴在聽到判決結果後，則是當庭低頭痛哭。

根據《讀賣電視台》報導，野崎幸助2018年5月在和歌山自家被發現身亡，然而根據驗屍結果，死因為急性興奮劑中毒。他的妻子須藤早貴2021年被依殺人等多項嫌疑起訴。

雖然沒有直接證據指出須藤殺人，但檢方從監視器畫面以及智慧型手機的數位鑑定發現，除了須藤早貴以外，可能還有其他共犯涉案。不僅如此，須藤也被發現有「興奮劑死亡」、「完美犯罪」、「遺產繼承」等多項搜索紀錄。檢方認為，她是以金錢為目的與死者結婚，犯行惡劣且毫無反省態度，向法官求處無期徒刑。

對此，須藤出庭卻表示，是野崎給了她20萬日圓（約新台幣4.2萬元）請她代為購買興奮劑，而她透過網路搜尋後取得，並在隔天將興奮劑交給野崎，強調並非出於自己的意願取得。

和歌山地方法院12日對此案展開審理，法官於當日下午1時40分宣布判決結果，宣判須藤早貴無罪，而須藤早貴則是當場低頭啜泣。

法官認為，就算須藤被告有殺害野崎之可能性，但是須藤早貴購買興奮劑這件事仍然存在疑點，且無法推斷被告曾經讓野崎服用興奮劑，即便考量到她的網路搜索記錄，也不足以支持相關指控。此外，法官認為，無法排除野崎誤服興奮劑的可能性，因此認定犯罪證據不足成立。

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