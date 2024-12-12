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耳朵也會中風！中年男耳鳴3天喪失聽力　醫揭「這年齡層」好發

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名59歲陳姓男子日前突然發現左耳悶悶塞塞、耳鳴不舒服，3天後竟喪失聽力，求醫才得知罹患「耳中風」突發性耳聾，醫師立即安排住院並啟動雞尾酒式(合併)療法，經治療2週後就恢復聽力。衛福部彰化醫院表示，罹患「耳中風」應立即治療，若錯過黃金療期恐有終生失聰風險，絕對不可輕忽。

▲中年男耳中風，彰化醫院啟動雞尾酒合併療法治癒。（圖／彰化醫院提供）

▲中年男耳中風，彰化醫院啟動雞尾酒合併療法治癒。（圖／彰化醫院提供，以下同）

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陳男表示，他日前在洗澡時，突然感受到左耳聽不到水沖聲，感到左耳有耳鳴，好像悶住的感覺，他隨即到彰化醫院就診耳鼻喉科，檢查發現左耳聽力銳減，拿藥回家後到第三天，卻更嚴重了，馬上回診耳鼻喉科，主任許嘉方立即安排住院。

▲中年男耳中風，彰化醫院啟動雞尾酒合併療法治癒。（圖／彰化醫院提供）

▲中年男耳中風，彰化醫院啟動雞尾酒合併療法治癒。

許嘉方指出，做相關檢查後，經核磁共振並沒有發現神經瘤，腦部正常，抽血檢驗也正常，判定為突發性耳聾，原因不明，立即施以點滴注射高劑量類固醇及維生素B群，以抑制內耳發炎、減少水腫及促進血液循環，會診並啟動雞尾酒式(合併)療法，耳鼻喉科、高壓氧中心及中醫科聯手治療。

許嘉方說，俗稱「耳中風」的突發性耳聾，通常是單側耳朵聽不到，大多發生在秋冬氣溫多變的季節，病患以40至60歲最常見，男女發生機率差不多，大約90%都找不到病因，在黃金治療期的1週內治療，回復機率較高，在臨床上，大約有1/3患者可以完全恢復，1/3恢復部分聽力，1/3無法恢復。

▲中年男耳中風，彰化醫院啟動雞尾酒合併療法治癒。（圖／彰化醫院提供）

▲中年男耳中風，彰化醫院啟動雞尾酒合併療法治癒。

陳男指出，他住院5天期間，除了每天施打類固醇點滴，同時做高壓氧及針灸，出院後也是每天回院進行，幾天後他經過鋼琴彈奏處，聽覺回來了，左耳感受到跳動的音符，聲音悅耳，單聲道變立體聲，真是很奇妙的感受。發病2週後，他又回到正常人的聽力。

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