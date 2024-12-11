明年健保費敲定不漲！衛福部長喊2年不調「達成一半」

▲健保費率確定不漲，健保署資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部長邱泰源承諾未來2年不漲健保費，健保會10日公告健保費率審議結果，建議114年度維持現行費率5.17%，明年不用漲保費。明年度健保總額協商仍在核定中，邱泰源日前表態傾向採高推估5.5%的方向處理，健保會表示，不管哪一個方案，明年安全準備金都可以達到2個月，高於法定要求，所以明年健保費確定不漲，後年則還要再評估。

明年度健保總額大餅首度突破9千億元，行政院核定明年健保總額成長率為3.521到5.5%之間，健保會9月底進行總額協商，由於醫院、西醫基層兩部門的總額協商，醫界與付費者代表意見分歧，最終破局，以兩案併陳送衛福部決定。

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健保會11月20日召開第6屆113年第10次委員會議，審議全民健康保險114年度保險費率。

健保會執秘周淑婉表示，依據114年度總額協商結果及健保財務推估，在現行費率5.17%下，114年底安全準備累計餘額若採取付費者方案可有2.17個月，採醫界方案則有2.08個月，甚至直接比照今年採取最高推估，安全準備金仍有2.04個月，都高於法定1個月以上的要求，也因此，審議結果建議114年度維持現行費率5.17%。

周淑婉表示，這項費率案審議結果已經於3日陳報衛福部轉陳行政院核定。被問及是否可以達到2年不漲保費，她分析，安全準備金目前看起來到明年水位也還不錯，但收支還是要每年精算才準確。

明年健保總額成長率尚在核定當中，邱泰源上月透露，將傾向採取高推估5.5%的方向處理，強調政府對人民健康的支持。

健保署長石崇良日前也說明，採取高推估明年總額相當9286億，加計政府挹注比今年增加712億元，實質成長率達到8.13%，為有史以來最高。