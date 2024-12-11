長照司長深蹲霸凌也入案！衛福部累計7案調查中　最快明公布結果

▲衛福部政務次長呂建德說明霸凌案調查情況，資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部霸凌案申訴累積達到7起！除原本調查中的6起案件，衛福部今證實日前媒體揭露的長照司司長要求部屬深蹲霸凌案件也列入調查，預計最快明日下午說明調查報告與相關懲處結果。

衛福部霸凌案件由衛福部次長呂建德成立調查小組，上月28日說明初步調查，總計有6案申訴，包含社會保險司劉姓司長、健保署陳姓副署長、社工司蘇姓司長、社工司王姓簡任官、保護服務司林姓簡任視察、國會組張姓組長。

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其中社保司司長與保護服務司簡任視察因為情節重大等因素即刻調離職務，另主管職人員調查期間需先行請假，預計兩周內公布結果，時間將在本周五期滿。

除了這6案，媒體爆出長照司司長也涉霸凌，要求同仁深蹲並發表激勵演講，連屆齡退休的同仁也要深蹲，讓人備受屈辱。據了解，本案也已經列入衛福部霸凌調查，累計共7案將一同說明結果，最快明天下午召開記者會。

衛福部調查中霸凌案件：

1、社保司劉姓司長：於兩年多前擔任健保署台北業務組長任內遭投訴的部分，目前由於問卷調查與訪談內容分歧，即日起調離社保司司長主管職務。

2、保護服務司林姓簡任視察：涉及霸凌情節重大且有具體事證，呂建德指出，該名人員據了解有言語上的人身攻擊，且對象不只一人，為了避免調查過程中訪談對象心生畏懼，因此要求其即日起調離現職。

3、健保署陳姓副署長：問卷與訪談初步調查結果，尚無足夠證據證實霸凌行為，疑似非本人批閱公文行為不當之事，將進一步深入調查。

4、社工司蘇姓司長：問卷與訪談涉情緒管理問題再行檢討，目前尚無具體事證證實霸凌行為，將進一步調查。

5、社工司王姓簡任官：在社工司訪談過程中，衍伸發現涉及霸凌之情事，將立案查辦。

6、國會組張姓組長：遭投訴，但因問卷與訪談涉及行為並不具體，同樣須進一步調查。

7、長期照顧司司長，被爆料不當要求同仁深蹲，調查中。