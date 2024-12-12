撿到錢包涉侵占！埔里男挨告稱「屎在滾」先回家　法官回應了

▲李男撿到皮夾後就跑回家，遭失主提告侵占。（示意圖／翻攝自pexels）

圖、文／CTWANT

趕著回家種芋頭卻忘記要拾金不昧？南投縣埔里鎮有李姓男子在去年6月騎機車時，在路上撿到裝有1萬1400元的皮夾，沒想到李男卻想要私吞錢財，直到周姓失主報案，警方循線聯絡上後，李男才把皮夾送回派出所。事後失主認為李男涉嫌侵占，一狀告上法院，李男辯稱當時因為「拉肚子」才先回家，但法官認為李男撿到皮夾的地點，距離派出所才40公尺，最終不採信其說法，判其應付1萬2000元罰金。

李男去年6月騎機車行經埔里一處路段時，撿到一個裝有1萬1400元的錢包，然而他卻心存歹念，撿起皮夾後就騎車回家。事後周姓失主報警，警方循線蒐證後聯絡到李男，他才甘願將皮夾送回派出所。失主因此一狀告上法院，指控李男涉嫌侵占。

對此，李男辯稱，自己撿到皮夾當下，因為吃壞肚子，所以沒有去派出所報案，而是急忙回家上廁所，想說等當天5點半出門接小孩後，再順便把錢包送去派出所招領。

但法官審理後認為，李男撿到皮夾的地點距離派出所僅40公尺，騎車只要1分鐘，如果當時真的肚子痛，應該來得及把皮夾送去派出所後再去上廁所，而且李男最後也沒有送還錢包，而是警察打電話聯繫上他，他才送回皮夾，可見他的說法根本不成立，認為李男涉犯侵占遺失物罪嫌，處罰金1萬2000元，可易服勞役，勞役1日可折算1000元。

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