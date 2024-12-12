下月臨盆！婆婆要求媳「生完順便結紮」　結局神反轉：兒子綁了

▲婆婆要求媳婦生完順便結紮，結果最後結紮的人是兒子。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

婆媳關係是千古難解的家庭問題，任何事都可能成為糾紛的導火線。一名人妻準備生產，婆婆便要求媳婦「生完順便結紮」，沒想到最後結紮的是老公，讓婆婆整個氣炸了。

人妻的姊姊在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》發文透露，妹妹下個月要生產，婆婆認為都已在醫院了，便要求生完小孩後，就順便動結紮手術，以後就不用擔心懷孕的問題，豈料時間都還沒到，反倒是妹妹的老公主動跑去結紮。婆婆得知自己的兒子結紮相當憤怒，從那之後就和他們夫妻冷戰，到現在已經整整1個禮拜不說話了，讓妹妹困擾不知該如何處理。

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貼文一出，掀起熱烈討論，網友紛紛拍手叫好：「有這麼好的事，可以安靜很久欸」、「太棒了，求之不得要婆婆閉嘴」、「最好一輩子都不說話」、「沒什麼好說！就是好老公」、「人家老公疼老婆，有什麼好氣的？」、「用魔法打敗魔法，不錯」。

不過，也有人砲轟婆婆，「沒水準的婆婆，沒有順便這種事哦，醫生也有說結紮沒有順便」、「結紮沒有順便的，而且男性結紮便宜恢復的更快，誰做比較方便…根本不用用腦想就知道」、「婆婆是破壞婚姻的主要殺手」、「自私的婆婆，不會換位思考，忘記自己也是女人！」「老人家超自私又沒知識，還好老公不是豬隊友」。

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