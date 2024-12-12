在英國搭車逃票被抓！　中國妹拍片反嗆「我被隱形歧視」

▲中國妹在英國搭車逃票被抓到，拍片反嗆「我被隱形歧視」。（翻自X平台）

圖文／鏡週刊

近日有一段影片引發全球華人熱議，一名來自中國的女留學生，在英國搭火車被站務人員抓到逃票，但這名中國妹不認錯，還與站務人員爭論，甚至拍片反嗆自己遭到「隱形歧視」，引發眾多網友討論。

據這名中國妹說法，英國火車票依年齡分成不同價位的票券，她買的是16-25歲的票券，但她的實際年齡已經超過25歲，必須買一般成人票。不過在列車上時，她被站務人員抓到年齡與票券資格不符，於是要求她補票。

但中國妹堅持不補票，還不斷與站務人員理論，堅稱自己是在25歲的最後兩個月買車票，雖然現在已是26歲，但她堅持認為自己無須補票。中國妹說，由於她不補票，所以站務人員要求她下車，這讓她非常憤怒和生氣。

中國妹更直呼，自己遭到「隱形歧視」，因為如果是一般白人，站務人員一定不會查票，但因為她是亞洲人，所以早就被站務人員鎖定來查票，還要把她「趕下車」。不過影片最後也可見，站務人員認定她是「不懂得票券使用規則」，決定放她一馬，但中國妹在影片裡，故意把站務人員塑造成是因為「害怕而逃之夭夭」。

這段影片上傳後，隨即引發海外華人熱議，就有網友說：「不用等英國人歧視，我自己人就想歧視你了！」、「中國人在海外被人討厭，就是被你這種人搞的。」、「按照規定買車票很難嗎？」、「人家站務人員只是在履行他的職責，根本不是歧視。」、「拍這種片只是顯得這人更傻逼。」



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