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紀錄片攝影師介紹英國秘境　外媒：全世界用台灣眼光認識這片土地

▲▼ytr彭上庭。（圖／彭上庭提供）

▲彭上庭在影片中介紹英式下午茶。（圖／彭上庭提供）

記者陳威廷／台北報導

台灣女孩彭上庭在英國取得學位，15年前與友人在臉書上成立粉專向台灣人介紹英倫在地風情。今年，她成立YouTube頻道，用生動的影片深度介紹不為觀光客熟知的秘境景點與玩法，吸引全球網友點閱，更獲得當地媒體報導，盛讚她讓全球各地的觀眾認識英國這片土地。

彭上庭完成學業即留在英國，至今十多年，她從事藝術領域工作，也是紀錄片攝影師，本身就喜歡到處旅行，有天想到可以透過鏡頭，紀錄下旅遊見聞。她的影片展現了一般觀光客難以窺見的風光和人文故事。

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她舉例，里茲大學近郊的哈伍德宮，曾是皇室貴族莊園，如今這座公主宅邸向大眾開放，一般人也能在其中享用英式下午茶；或是英國世界遺產小鎮Saltaire，甚至是老宅裡的古董娃娃，透過她的視角，讓人發現都是鮮有人知具文化底蘊的景點。

彭上庭說，介紹英國古城Ripon影片，除了介紹古老大教堂，還拍攝了當地至今仍維持的wakeman傳統，有在地居住40年的民眾看完留言：「透過來自世界另一端的年輕女孩視角來看這裡真是美妙。」

▲▼ytr彭上庭。（圖／彭上庭提供）

▲▼彭上庭用影片介紹觀光客不熟知的景點。（圖／彭上庭提供）

▲▼ytr彭上庭。（圖／彭上庭提供）

透過彭上庭幽默的敘事角度吸引了擁有百年歷史的 《Yorkshire Post》（約克郡日報）注意，更報導她的頻道《上庭＆混亂巷》，向當地讀者介紹這來自台灣的女孩如何用其視角觀看約克郡，讓全球各地網友不同面向深入認識英國。

YouTube頻道《上庭＆混亂巷》創立於2024年，彭上庭致力以台灣人視角探索英國鮮少觀光客探索的秘密景點，並呈現人文歷史故事與當地美食。多支影片吸引全球各地的網友點閱，數月內累積超過38萬觀看次數。

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