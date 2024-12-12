班班有鮮奶政策難行　行政院：農業部、教育部仍在搜集意見

▲行政院發言人李慧芝出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

「班班有鮮奶」政策讓地方政府在執行上出現困擾。針對政策的未來發展，行政院發言人李慧芝今（12日）表示，農業部跟教育部還在搜集意見階段，院長希望盡量補足資訊不足的部分，因此到目前為止還沒有定案，政府會依照相關溝通結果做出進一步說明，也希望能盡快向外界做說明。

新北市副市長劉和然12日出席行政院會時提出建議，如可以改用兌換券、經費補助差異化、增加食農教育等。他表示，新北市的地理特性如台灣縮影，從偏鄉到都市都有，全國會遇到的問題新北市都會遇到，所面臨的挑戰具有全國代表性，期待中央能在決策時更細膩周全。

▼新北市副市長劉和然建議考量城鄉差異，或可改用鮮奶兌換券。（圖／記者陳家祥攝）

針對外界對於班班有鮮奶政策的疑慮，行政院發言人李慧芝說，關於乳品的部分，上星期院會中，農業部提議接下來新年度的班班有乳品政策，中央提供預算讓地方政府一起討論，請地方政府按照實際需求執行。

李慧芝表示，目前的狀況是，農業部跟教育部還在搜集意見階段，因此院長也希望盡量補足資訊不足的部分，因此到目前為止還沒有定案，政府會依照相關溝通結果做出進一步政策說明，也希望能盡快向外界做說明。院長希望教育部跟農業部要在這禮拜內再度統合大家意見，最後做出一個決策。

▲▼「班班有鮮奶」政策在執行上出現困境。（圖／北市教育局，景美國小提供）