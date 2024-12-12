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行政院霸凌通報平台明上線　卓榮泰：盼能改變官場文化

記者陳家祥／台北報導

勞動部日前傳出霸凌案件後，公部門的職場霸凌情事宛若骨牌效應般一件件爆出。行政院人事總處今（12日）在院會中表示，行政院霸凌通報平台預計在明天上午正式公開，未來若經通報，3天內要經處理狀況回報人總、1個月內要結案。院長卓榮泰說，希望公部門妥善處理職場霸凌事件，讓整個官場文化能夠改變，也改善人民對於行政團隊的印象。 

行政院霸凌通報平台預計在明（13日）上午正式公開，人事長蘇俊榮在院會中報告規劃狀況，第一，通報平台會提供多元的通報管道；第二，會重視當事人的隱私加密措施，確保通報內容不外洩；第三，跨部會合作，權責機關3天內要把處理情形回報給人事總處，而人事總處將追蹤列管，結案期限原則上是以1個月為限。

▲▼行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

行政院發言人李慧芝說，院長卓榮泰也針對通報平台提示，指出在明天通報平台上線後，必須要做到4點目標：第一，透過流程的縝密規劃，務必要保護當事人的隱私，否則會造成當事人的二度傷害；第二，也請各部會一定要據實調查，說明清楚，絕對不能讓外界感受到官官相護，也不能夠打擊無辜；第三，要做到速查速決，不能夠拖延；第四，平台機制需要取得社會公信力，不讓參與協力調查的外部人員形象受到傷害。

卓榮泰強調，在通報平台成立之後，希望公部門妥善處理職場霸凌事件，讓整個官場文化能夠改變，也改善人民對於行政團隊的印象。他說，不僅中央政府要做好，地方政府也要做好，才有資格要求民間要跟政府一樣來做好。

此外，卓榮泰也要向所有公務同仁說明，這個通報平台會一直存在，「希望讓所有的公務同仁都了解，這個通報機制會一直存在，讓受到傷害的人可以有保護機制，讓權力能受到保障」，往後也希望大家共同努力建設國家的道路上，可以繼續前進。

人總補充，這個平台原則是在各機關既有申訴管道外，再多加申訴途徑，如果有同仁利用這平台進行申訴時，會由總處進行列管；各機關有收到的案件，也必須到通報平台回報，由人總進行統一管考。

人總說，原則上，3天時間內各機關要回報出不受理情形，1個月內要回報調查結果，有必要時最多僅能再延長一個月。受理通報的對象部分，包含各部會、中央或地方政府的公務人員都可以使用。 

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