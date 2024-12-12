引進移工會優先保障本勞　勞動部：農曆年後對勞動力狀況有整體評估

▲勞動部次長陳明仁出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

台灣產業缺工問題嚴重，行政院長卓榮泰日前表態服務業可有條件開放引進移工，但勞動部長洪申翰卻否認允諾，院、部疑似不同調。對此，勞動部次長陳明仁今（12日）表示，「勞動部會在農曆年後對國內勞動力狀況有整體評估」，院長跟部長一致認為，還是要優先保障本國勞工的就業，希望把原來因為照顧或其他方面原因離開職場的人，能讓他們沒有後顧之憂的進入到就業市場。

勞動部次長陳明仁今出席行政院會會後記者會。針對院、部疑對政策不同調，陳說，「在認知部分，院裡面、部裡面沒有不一致的情況」；他表示，在會議上，商總理事長許舒博認為，服務業缺工的狀況是普遍現象，希望政府可以透過這方面去審慎思考，「當時我代表勞動部的回答是，有關於勞動力的缺乏，我們會傾聽各方意見，審慎評估」。

陳明仁表示，各界都知道，台灣人口面臨結構變化，可是國內政府正在推雙就業雙照顧、照顧不離職的政策，希望中高齡、高齡、二度就業婦女等，這些不在勞動力範圍內的族群可以出來進入到勞動市場，這當然就可以填補相關人力。

陳明仁說，所以他有拜託商總的企業領袖，在薪資還有勞動條件方面給予勞工更多協助。另外，當時也有提到，在中階技術人力的部分，也有針對副學士以上的僑外生做一些開放，至於整體部分還要審慎評估。

陳明仁表示，當時卓院長補充說，洪部長上任後有交代任務，希望能夠站在保護勞工權益前提下，看未來產業或國家經濟發展，就整體勞工政策可以做更全面性的盤點，「院長是在那個場合裡面特別提到，這部分要請洪部長在農曆年後有一個說明」，洪部長應該是看到相關報導寫成「服務業一定會開放移工」，才對外澄清沒有允諾或不允諾問題，但是勞動部確實會在農曆年後對整體勞動力狀況有整體評估。

陳明仁強調，從事服務業的勞工佔比超過6成，尤其又是以中高齡、高齡、二度就業婦女有一部分在裡面，「院長跟部長都一致認為，有關相關人力還是要優先保障本國勞工的就業，希望把原來因為照顧或其他方面原因沒有在就業市場的人，能讓他們沒有後顧之憂出來進入到就業市場」。

「商總許理事長也很樂見願意在薪資與勞動條件方面給予相當的協助。」陳明仁表示，至於服務業甚至全產業移工或勞動力整體面向，勞動部現在當然一定會在院長的指示底下，做整個全面性的評估。