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幼教監視器調閱困難　林月琴促改革籲地方別再躲

▲林月琴召開記者會。（圖／林月琴辦公室提供）

▲林月琴召開記者會。（圖／林月琴辦公室提供）

記者皮心瑀／台北報導

面對幼兒園兒虐案件，監視器畫面能否第一時間取得，是幫助釐清案情的重要關鍵，但卻常有家長甚至老師反映調閱困難，讓家長無法確認狀況，老師也無法自清。民進黨立委林月琴與全國幼教產業工會及台灣嬰幼兒家長協會12日共同召開記者會，呼籲地方政府勿再以監視器畫面未保存、畫面已刪除、畫面無法隱蔽個資等為由，阻止家長向教育局處申請調閱案件相關監視器畫面。

林月琴表示，監視器畫面的重要性在於提供關鍵的直接證據，幫助釐清事件真相，並比對孩子的口述記憶。在發生爭議或事故時，監視器畫面可以幫助確定責任歸屬。然而，由於監視器涉及個人隱私保護法，未經當事人同意，公開畫面可能觸法，違法公開亦將面臨法律責任。因此，如何合法調閱和使用監視器畫面，以保障隱私並兼顧孩子及老師的權益，是一項持續的挑戰。

林月琴指出，目前，在與衛福部社家署、警政署、法務部、教育部、公民團體針對此議題從今年3月到10月進行了8次討論會議後，最終確定，家長若發現孩子疑似遭遇不當對待事件，在行政調查階段，家長若至警局報案，可以請求員警基於調查及釐清案情的前提陪同前往學校察看及調閱監視器畫面，盼能對受害家庭有所幫助。

然而，林月琴表示，今年10月初新北永和某幼兒園的不當對待事件中，家長控訴孩子疑似遭老師粗暴推拉及咬傷臉部，園方為了規避教育局查核，謊稱已將監視器畫面交給警方，後來卻被檢調發現涉嫌將影像格式化。這再次提醒，僅僅能夠調閱監視器畫面還不夠，如何確保家長能夠取得並保留關鍵證據，避免監視器畫面被刪除的情況，仍然是需要解決的重要問題。

全國幼教產業工會理事長許文菁表示，前陣子接獲工會會員反映，部分縣市開始鼓勵或要求在幼兒園班級內安裝監視器。工會強調，監視器的主要功能是保護幼兒及教保人員，並在必要時刻協助還原事件經過，而非讓不肖園所作為極端管理的工具。

許文菁也呼籲四大重點，首先，監視器畫面應由政府統一保管，避免部分園所在事件發生時監視器影像「突然消失」，導致家長與教保人員無法取得相關資料，權益遭受損害。其次，應訂定統一的監視器調閱辦法，明確規範校長、園長及主管不得隨意調閱或濫用影像，避免監視器成為針對教保人員的工具，僅在必要釐清事件時，由地方主管機關依規定及流程調閱畫面。第三、保障家長合理調閱影像的管道，讓家長或照顧者在疑似違法事件發生或調查過程中，依法取得相關影像資料，園所不得無故拒絕，保障當事人權益。最後，還是持續呼籲，國教署應加強對各縣市及校園的督導，要求各縣市政府統一遵循調閱辦法，避免部分縣市有各自解讀或執行不一的狀況，讓監視器真正守護幼兒教育現場的安全與公平，並維護教保人員的勞動尊嚴與家長的合理訴求。

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