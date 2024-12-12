　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

徧鄉孩子站上全國舞台！AI素養盃全國競賽　花蓮榮獲冠亞軍

▲「AI素養盃-遊戲化培力全國競賽」，花蓮師生包辦冠、亞軍。（圖／花蓮縣政府提供）

「AI素養盃-遊戲化培力全國競賽」，花蓮師生包辦冠、亞軍。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣長期推動AI與科技教育，致力於縮小數位城鄉差距，讓偏鄉與部落的孩子能擁有跟都市地區學生同樣的學習機會；太平國小、玉里國小及玉里國中師生聯隊參與於11月16日由社團法人台灣素養教育協會舉辦的「AI素養盃-遊戲化培力全國競賽」，不僅包辦冠、亞軍，更以卓越表現展現偏鄉學童在AI教育上的無限可能。

冠軍由花蓮縣玉里國小的布農女孩馮力晴奪得，她憑藉著堅持不懈的努力和深厚的程式設計實力，摘下榮耀，並獲得5千元獎學金；亞軍則由花蓮縣玉里國中的呂宥叡同學奪得，以出色的創意和AI應用能力贏得評審青睞，亦獲得3千元獎學金。

由社團法人台灣素養教育協會與成大蘇文鈺教授共同舉辦的「AI素養盃-遊戲化培力全國競賽」競賽，吸引來自花蓮、南投、屏東、台南、台北、嘉義等地的35名學生參與；有鑒於花蓮縣長期推動智慧教育成效卓著，協會特別邀請教育網路中心呂奎漢老師擔任競賽指導及情境設計顧問協助完善整體賽制規劃。

競賽以遊戲化學習為核心，學生需透過程式設計，並運用AI模型進行資料蒐集及訓練來及時判斷，完成食物、垃圾與敵人分類，並透過訓練的AI模型進行對戰；本次競賽充分激發學生運算思維的能力，讓學生在實戰中學習AI應用的核心技能，並充分發揮團隊合作的成果。

花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮縣政府一直以來都致力於讓偏鄉孩子擁有與城市學生平等的學習機會，不僅推廣AI教育，更積極引入各界資源，提供先進的學習環境與課程，讓每一位學生都有機會在科技領域中發光發熱，花蓮縣未來將繼續推動AI教育，擴大資源投入及積極配合中央單位辦理，讓更多偏鄉學校師生參與全國性與國際性的競賽，培育具備國際競爭力的AI人才；她更表示，花蓮縣政府用行動證明，只要給予適當的資源與支持，偏鄉的孩子同樣能站上全國舞台，成為科技教育未來的亮眼明星！
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
韓網美「只套紙箱」胸部任人摸！　下場慘了
獨／溫泉偷拍狼GOGO哥收押167天求交保　法官點頭了
快訊／南韓警方出手！　二度對總統辦公室扣押搜索
孫安佐自爆「國中扁女同學」！　雙方家長都被叫到學校
快訊／天后席琳娜要嫁了！　戴超大鑽戒
櫻花妹來台酒駕！　雷殘滿臉血

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

徧鄉孩子站上全國舞台！AI素養盃全國競賽　花蓮榮獲冠亞軍

南消永續創新　 安全守護台南歷史古城

大林慈濟打造幸福職場　獲績優健康職場健康周全獎

台南就業中心攜手企業　為身心障礙者共築幸福職場

九如鄉善心企業寒冬送暖！里港警響應　300弱勢家庭受惠

幫香港熟女網友「解凍資金」屏東男險被騙　警急阻詐

第11屆高雄國際發明暨設計展　中華醫大勇奪兩面金牌

歲末年終送大禮！　崑山科大辦學有成宣布4度調薪

獨居男外出散步迷路　屏東警查身分助返家

獅子鄉獨居男過世　警聯手慈善團體送他最後一程

炒飯王冠軍「終止學生愛心餐」　老闆嘆：不是家長吃爽的地方

蔡依林唱大巨蛋？曝雙J合體可能性　新專輯「有臉見人了」：請大家把錢存好！

小鐘大巨蛋變魔術爛到全場爆笑　周杰倫虧「不想來可以交換門票XD」

林心如全程送別瓊瑤　俞小凡哽咽：感謝她對我的提拔

范瑋琪睽違5年大陸復出巡迴！　哽咽吐心聲「失去很多」網友不買單

李多慧衝武嶺被告知路不通　淋雨再度回宜蘭整路白騎QQ

全身探出火車外拍網美照　陸女下秒「頭撞樹」慘摔

韓國龍鬚糖小哥超懂梗　幽默回：中壢不是桃園

小鐘變魔術太爛被周杰倫虧「不想來可以交換門票XD」

謝宜容凌晨移送新北檢複訊　低頭不發一語

徧鄉孩子站上全國舞台！AI素養盃全國競賽　花蓮榮獲冠亞軍

南消永續創新　 安全守護台南歷史古城

大林慈濟打造幸福職場　獲績優健康職場健康周全獎

台南就業中心攜手企業　為身心障礙者共築幸福職場

九如鄉善心企業寒冬送暖！里港警響應　300弱勢家庭受惠

幫香港熟女網友「解凍資金」屏東男險被騙　警急阻詐

第11屆高雄國際發明暨設計展　中華醫大勇奪兩面金牌

歲末年終送大禮！　崑山科大辦學有成宣布4度調薪

獨居男外出散步迷路　屏東警查身分助返家

獅子鄉獨居男過世　警聯手慈善團體送他最後一程

醉男連撞6車1死3傷！恐怖現場畫面曝　里長驚嚇：騎士黏在單車上

八村老師教你日本語！　日本網友大讚詹皇「發音好」

詐騙新招又來了！推「代購數位資產」契約　她慘噴113萬辛苦錢

班班有鮮奶政策難行　行政院：農業部、教育部仍在搜集意見

紐約公敵！　老鷹楊恩贏走4強門票還在尼克Logo大玩空氣骰子

少女時代經典曲變「抗議國歌」　上百萬人高唱！聽眾暴增23%

台灣港務公司獲「運動企業認證」　 打造健康職場深獲肯定

台航一度想賣陽明喊卡　交長陳世凱：公司自己的事

最美董座控妹婿任警職遭霸凌　中市警局長：2大違規才調職

蘇巧慧稱「謝宜容可能從馬時代就在」　藍議員轟：又搬馬維拉救援

萌娃拿遙控器學大人講電話　奶音+超溜台語療癒力十足！

地方熱門新聞

新北某國中11天連2起墜樓！學生洗版換校長　教育局回應了

英語文資優學生有福了南市首創英語文資優教育！

載明揚罹難消防弟兄遺體回家　蔡連富再捐一台救護車

巡查路邊停車懸掛偽造車牌查出車主先生竟是警官

港客遊日月潭迷走逾17km　 信義暖警助返飯店

汽(機)車燃料費補繳　南桃園逾3萬件未繳

幫香港熟女網友「解凍資金」屏東男險被騙

淡水古蹟博物館攜手青農　海關碼頭變身市集

新北鶯歌建國休閒廣場翻新　曾明華：打造優質運動環境

台南東區公寓火災南消七大隊及時滅火

「嘉義市國際管樂節」金獎陣容曝光

財團法人監督自治條例胎死腹中　魏筠痛批

歲末年終送大禮！崑山科大辦學有成宣布4度調薪

新北打造永續農業城市　侯友宜：推動三生優質產業

更多熱門

相關新聞

IIIC國際創新發明競賽嘉藥學生金銀雙耀！

IIIC國際創新發明競賽嘉藥學生金銀雙耀！

嘉南藥理大學資訊管理系學生魏宏睿、張紘瑋與環境資源管理系學生黃筱真，在資訊管理系張峻彬老師指導下，參加中華創新發明學會主辦的2024第15屆IIIC國際創新發明競賽，分別以「智慧共生水循環系統」和「智慧工作空間環境參數管理系統」榮獲金牌與銀牌，為校爭光。

全國語文競賽　台東選手勇奪個人賽21項特優

全國語文競賽　台東選手勇奪個人賽21項特優

台南市青年公共議題提案競賽成果亮眼

台南市青年公共議題提案競賽成果亮眼

他驚「中華隊1細節」超純　球迷炸裂：可吹一世紀

他驚「中華隊1細節」超純　球迷炸裂：可吹一世紀

全國工業類科實作競賽　38所高工職校爭冠

全國工業類科實作競賽　38所高工職校爭冠

關鍵字：

徧鄉舞台AI素養盃遊戲化競賽冠亞軍

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

周杰倫演唱會「第3場原定嘉賓曝」

徵到周杰倫原價票！「妹子去陪睡5次」下場超崩潰

小五女童玩「傳說對決」失身　爸媽見LINE氣炸

女友幫男友回訊酒店妹！　內容震驚大家三觀

啦啦隊女神「第一次%%在這」！

追劇到一半老公「打呼聲突消失」！她猛搖叫不醒

大咖女星「輪流激戰導演製作人」求上位

5種垃圾藥千萬別買　藥師點名：根本詐騙

周董愛車被偷！23年後現況揭曉　一查車牌傻了

人妻「堅持生」第四胎　娘家卻讓她心寒：孩子紅包剩600元

館長「開箱披薩」害慘達美樂！　小編緊急澄清切割

竟有「不可以瑟瑟」！LINE「6款免費貼圖」限時下載

台大名醫爆性騷！　政壇大老媳婦等6人被「伸進內褲摸臀」

即／臉書全球當機！IG和Threads也爆災情

更多

最夯影音

更多

炒飯王冠軍「終止學生愛心餐」　老闆嘆：不是家長吃爽的地方

蔡依林唱大巨蛋？曝雙J合體可能性　新專輯「有臉見人了」：請大家把錢存好！

小鐘大巨蛋變魔術爛到全場爆笑　周杰倫虧「不想來可以交換門票XD」

林心如全程送別瓊瑤　俞小凡哽咽：感謝她對我的提拔

范瑋琪睽違5年大陸復出巡迴！　哽咽吐心聲「失去很多」網友不買單

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面