徧鄉孩子站上全國舞台！AI素養盃全國競賽　花蓮榮獲冠亞軍

▲「AI素養盃-遊戲化培力全國競賽」，花蓮師生包辦冠、亞軍。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣長期推動AI與科技教育，致力於縮小數位城鄉差距，讓偏鄉與部落的孩子能擁有跟都市地區學生同樣的學習機會；太平國小、玉里國小及玉里國中師生聯隊參與於11月16日由社團法人台灣素養教育協會舉辦的「AI素養盃-遊戲化培力全國競賽」，不僅包辦冠、亞軍，更以卓越表現展現偏鄉學童在AI教育上的無限可能。

冠軍由花蓮縣玉里國小的布農女孩馮力晴奪得，她憑藉著堅持不懈的努力和深厚的程式設計實力，摘下榮耀，並獲得5千元獎學金；亞軍則由花蓮縣玉里國中的呂宥叡同學奪得，以出色的創意和AI應用能力贏得評審青睞，亦獲得3千元獎學金。

由社團法人台灣素養教育協會與成大蘇文鈺教授共同舉辦的「AI素養盃-遊戲化培力全國競賽」競賽，吸引來自花蓮、南投、屏東、台南、台北、嘉義等地的35名學生參與；有鑒於花蓮縣長期推動智慧教育成效卓著，協會特別邀請教育網路中心呂奎漢老師擔任競賽指導及情境設計顧問協助完善整體賽制規劃。

競賽以遊戲化學習為核心，學生需透過程式設計，並運用AI模型進行資料蒐集及訓練來及時判斷，完成食物、垃圾與敵人分類，並透過訓練的AI模型進行對戰；本次競賽充分激發學生運算思維的能力，讓學生在實戰中學習AI應用的核心技能，並充分發揮團隊合作的成果。

花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮縣政府一直以來都致力於讓偏鄉孩子擁有與城市學生平等的學習機會，不僅推廣AI教育，更積極引入各界資源，提供先進的學習環境與課程，讓每一位學生都有機會在科技領域中發光發熱，花蓮縣未來將繼續推動AI教育，擴大資源投入及積極配合中央單位辦理，讓更多偏鄉學校師生參與全國性與國際性的競賽，培育具備國際競爭力的AI人才；她更表示，花蓮縣政府用行動證明，只要給予適當的資源與支持，偏鄉的孩子同樣能站上全國舞台，成為科技教育未來的亮眼明星！

