台南市青年公共議題提案競賽成果亮眼　黃偉哲力挺青年實踐

▲台南市政府研考會24日在藍晒圖文創園區辦理「台南市提升青年公共參與計畫成果展」暨「青年公共議題提案競賽頒獎」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府研考會24日在藍晒圖文創園區辦理「台南市提升青年公共參與計畫成果展」暨「青年公共議題提案競賽頒獎」，黃偉哲市長肯定8組得獎青年團隊，鼓勵青年朋友持續關心公共事務，讓夢想落地實踐，與台南共創共好。

成果展現場除靜態展示得獎團隊的創意方案，還有青年市集、青潮流社團表演等，展現了年輕一代的無限活力。





黃偉哲市長表示，城市的發展需要青年加入，研考會自2019年起推動青年公共參與，成立青年事務委員會及研展暨青年事務科，打造市府與青年溝通的橋樑，持續鼓勵青年朋友用創意參與市政公共議題優化。2024年競賽得獎團隊的提案議題內容多元豐富，包括數位體育瘦身、運動APP優化策略、青少年情緒護航、宜居小東青年共創幸福、閒置空間再利用等，以南市青年創新思惟優化政策，呈現市政亮點，未來更需要青年一棒接一棒地永續投入，打造友善青年宜居城市。

感謝成功大學社會科學院院長蔡群立、台南大學行政管理系系主任吳宗憲、中信金融管理學院學務長江彥若等大專院校師長、市府相關局處、青年委員等ㄧ同出席為得獎青年團隊喝采。

研考會蒙志成主委介紹，公共議題提案競賽金獎由來自清華大學的鄭富方及成功大學的曾哲瀚「數位體育與瘦身行動提升計畫」組隊奪魁，提案設計相當務實，予以肯定；而銀獎「運動不南，勝在日常」提案，優化「台南運動健康護照」APP策略，提升用戶體驗及使用率，也相當優秀，金、銀獎分別獲得5萬元及3萬元獎金。銅獎「青少年的情緒護航計畫」透過心理健康教育、同儕支持等多方面策略，提升青少年的心理韌性和自我價值感，獲得2萬元獎金。優選5隊提案分別為「宜居小東‧青年共創幸福」、「閒置空間再利用—以實踐派出所為例」、「你的心我來聽—學習自我感知情緒」、「台南市整合運動場域預約APP」及「運動健康護照APP之優化方案」，各可獲得8000元獎金，總獎金共14萬元。

本次成果展有提案競賽頒獎及成果展示，青年市集共有15組團隊設攤，青潮流表演有14組在地青年及校園社團演出，壓軸表演邀請以成大榕園為名的嘻哈團體「榕幫」演出，有「聽團仔最愛嘻哈」美名的榕幫，為全場帶來一場難忘的青春潮流。