今晚拚冠！他驚「中華隊1細節」超純　球迷炸裂：可吹一世紀

▲今晚中華隊力拚奪金。（圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

原本不被外界看好的中華隊，一路過關斬將殺進冠軍戰，寫下32年最佳紀錄，保底銀牌一人拿能獲700多萬獎金，冠軍則1人可拿破千萬！對此，一名網友振奮喊話，中華隊幾乎都派純中職選手征戰，如今與超強敵對日本拚冠軍，「未來可以跟小孩吹10年了吧？」多數人則直呼，「上次是32年前，這次可以吹一世紀！」

一名網友在PTT直呼，這屆12強幾乎都是純中職選手，今晚與日本地主隊爭冠，讓原PO熱血沸騰直呼，「可以算中職元年嗎？未來可以跟小孩吹10年了吧？」

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底下網友炸裂狂呼，「吹到下一次奪冠為止」、「可以吹20年，上一次至少銀牌是什麼時候你想想看」、「上次是32年前，這次可以吹一世紀」、「奪冠吹20年都沒問題」、「今天冠軍應該可以吹一輩子了」、「明天贏直接整隊封神，終身金身免噴權獲得」、「希望一直有新的可以吹」、「12強裡戰力排名第11，打到至少亞軍能不吹嗎」、「這屆的成績可以立銅像紀念了」、「這應該是我們有生以來最接近冠軍的一次」。

中華隊相隔32年再次「坐銀望金」，保底銀牌的情況下，每位選手的國光獎金將至少為500萬元；若創下奇蹟奪冠的，是一人可獲得700萬元。

此外，世界棒壘球總會（WBSC）也對參賽國提供豐厚獎金，冠軍球隊可獲得150萬美元（約台幣4872萬元）、亞軍可得75萬美元（約台幣2436萬元）。中華棒球協會理事長辜仲諒亦在預賽階段提供1勝1000萬元的加碼獎金，並承諾若奪冠將再加碼3000萬元。

根據以上三項獎金的規定，中華隊團隊獎金將從亞軍的2億436萬元，到冠軍的3億1472萬元。若以本屆參賽的28名球員來計算，合計要發出1.4億元到1.96億元的國光獎金，再加上WBSC的獎金以及中華棒協的獎金，整體獎金額可達2億至3.1億元，綜合計算，平均每位選手累計可獲得超過1100萬台幣獎金，即使獲得亞軍，選手平均也能領到700多萬台幣。