搭高鐵自由座突尿急「拿外套佔位？」　網曝規定：離開就是放棄

▲高鐵自由座爆爭議。（圖，下同／記者李姿慧攝）



記者施怡妏／綜合報導

台灣高鐵是不少人出遊或返鄉首選的大眾交通工具，設有自由座車廂卻也屢屢爆出佔位的紛爭，有網友指出，如果自由座有佔到位置，中途想上廁所，可以用衣服佔位嗎？貼文掀起兩派討論，一派網友認為不行，離開就表示放棄座位。其中有人貼出高鐵官網的自由座規定。

有網友在Threads發文，「認真發問：高鐵搭自由座有坐到位子，如果要起來上廁所，可以用衣服佔位子嗎？」當時正值尖峰時刻，車廂擠滿人，眼前有個座位放著外套，卻沒有看到人，旁邊的乘客表示不清楚，於是她坐下去，10分鐘過後，外套的主人出現要求讓位，「他只是去洗手間，所以用外套佔位」。

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對此，網友認為不能，「不能佔位，這就像路邊停車，你車子沒到，用人肉佔位概念是一樣」、「如果他也是自由座的話，你可以不用理他，大方給他坐下去，他要理論的話直接叫站長，他會是理虧的那個 」、「佔位是超級自私行為，不管你是上廁所還是講電話離席，離開就是離開，自由座就是人不在就可坐，沒有這是誰的位置」、「自由座沒有佔位問題，離開=空位」。

另一派網友認為，「搭自由座應該還是可以去上廁所吧？搭最長的距離也要兩小時，去上個廁所就沒位子也太不合理了」、「我以前常搭高鐵，高雄到新竹1.5小時的車程，難免有上廁所的需求，我都會留我的大包包在位子上，只帶著筆電去廁所，因為大包包很難進廁所」、「我覺得上廁所ok，我會把位子還給他，他可能真的身體不舒服，很需要這個位子」。

有網友直接詢問官方，「自由座不能佔位，放物品在位置上離席就代表佔位，遇到佔位可以請人員前往處理」、「我記得看過有人分享打客服詢問過，就算去上廁所也不可以這樣佔位置，也就是自由座乘客如果是滿車的狀況，要上廁所就要忍到下車」、「我剛去問客服了，簡短重點，若是單人搭車，離開就等於放棄位置；若是有伴可告知不是下車，而是去廁所，保留位置」。

根據高鐵規定，「請於自由座車廂內找尋空位搭乘，如無空位時，請扶握椅背上之扶手暫時站立，並視其他旅客下車情形找尋空位（不可站立於對號座車廂）」。對此，網友表示，高鐵自由座的規定並不明確，官方也未出面解釋，導致實際操作中存在模糊地帶。

此外，高鐵公司發言人顏昭立昨（11）日受訪時表示，自由座就是有空位就可以坐，沒有換位的問題，年底旅運高峰，也會機動加開全車自由座列車。

▼高鐵自由座規定。（圖／翻攝自高鐵官網）

