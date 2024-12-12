　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

搭高鐵自由座突尿急「拿外套佔位？」　網曝規定：離開就是放棄

▲▼高鐵,台灣高鐵,月台,月台門,旅客。（圖／記者李姿慧攝）

▲高鐵自由座爆爭議。（圖，下同／記者李姿慧攝）

記者施怡妏／綜合報導

台灣高鐵是不少人出遊或返鄉首選的大眾交通工具，設有自由座車廂卻也屢屢爆出佔位的紛爭，有網友指出，如果自由座有佔到位置，中途想上廁所，可以用衣服佔位嗎？貼文掀起兩派討論，一派網友認為不行，離開就表示放棄座位。其中有人貼出高鐵官網的自由座規定。

有網友在Threads發文，「認真發問：高鐵搭自由座有坐到位子，如果要起來上廁所，可以用衣服佔位子嗎？」當時正值尖峰時刻，車廂擠滿人，眼前有個座位放著外套，卻沒有看到人，旁邊的乘客表示不清楚，於是她坐下去，10分鐘過後，外套的主人出現要求讓位，「他只是去洗手間，所以用外套佔位」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，網友認為不能，「不能佔位，這就像路邊停車，你車子沒到，用人肉佔位概念是一樣」、「如果他也是自由座的話，你可以不用理他，大方給他坐下去，他要理論的話直接叫站長，他會是理虧的那個 」、「佔位是超級自私行為，不管你是上廁所還是講電話離席，離開就是離開，自由座就是人不在就可坐，沒有這是誰的位置」、「自由座沒有佔位問題，離開=空位」。

另一派網友認為，「搭自由座應該還是可以去上廁所吧？搭最長的距離也要兩小時，去上個廁所就沒位子也太不合理了」、「我以前常搭高鐵，高雄到新竹1.5小時的車程，難免有上廁所的需求，我都會留我的大包包在位子上，只帶著筆電去廁所，因為大包包很難進廁所」、「我覺得上廁所ok，我會把位子還給他，他可能真的身體不舒服，很需要這個位子」。

▲▼高鐵,台灣高鐵,列車,旅客。（圖／記者李姿慧攝）

有網友直接詢問官方，「自由座不能佔位，放物品在位置上離席就代表佔位，遇到佔位可以請人員前往處理」、「我記得看過有人分享打客服詢問過，就算去上廁所也不可以這樣佔位置，也就是自由座乘客如果是滿車的狀況，要上廁所就要忍到下車」、「我剛去問客服了，簡短重點，若是單人搭車，離開就等於放棄位置；若是有伴可告知不是下車，而是去廁所，保留位置」。

根據高鐵規定，「請於自由座車廂內找尋空位搭乘，如無空位時，請扶握椅背上之扶手暫時站立，並視其他旅客下車情形找尋空位（不可站立於對號座車廂）」。對此，網友表示，高鐵自由座的規定並不明確，官方也未出面解釋，導致實際操作中存在模糊地帶。

此外，高鐵公司發言人顏昭立昨（11）日受訪時表示，自由座就是有空位就可以坐，沒有換位的問題，年底旅運高峰，也會機動加開全車自由座列車。

▼高鐵自由座規定。（圖／翻攝自高鐵官網）

▲▼ 。（圖／翻攝自高鐵官網）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
神隱8個月　孟耿如無預警發文！
快訊／00929配息頻縮水　復華投信首正式提3點釋疑
台大名醫性騷6人「已跳槽」　現職醫院強調：內診改其他醫師
快訊／台南警涉當環保蟑螂內鬼　4人遭搜索約談
譚艾珍被詐金額曝！　「協助秘密辦案」慘中招
快訊／台中酒駕男撞7車！　騎士搶救無效亡
LIVE／台大名醫摸進內褲！涉性騷政壇大老媳婦　校方最新回應
快訊／台中東區嚴重車禍！酒駕猛撞7車　1命危
父找她13天絕望身亡　美30歲女「機場神秘失蹤1個月」被發現

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

應徵同公司職缺！「離職原因要老實說嗎」網一面倒：大家也知道

高雄跨年「高空派對」一次看！辣妹DJ電音狂歡　無限暢飲嗨到2025

台鐵票價「30年不漲影響營運」　陳世凱：春節後務實討論

冷氣團南襲「台北探12度低溫」　專家：高山可能結冰

輕生公務員凌晨上班原因曝！謝宜容前下屬爆她「怕壞人」

TPASS 2.0常客優惠「明年1／14起搶先登錄」　早鳥加碼回饋10%

搭高鐵自由座突尿急「拿外套佔位？」　網曝規定：離開就是放棄

和女友都是學生！　他想要「在外面過夜」求問：怎麼跟爸媽說

【廣編】陽獅集團全面引領賽局　展現跨領域超群優勢

徵到周杰倫原價票！瞞男友「妹子去陪睡5次」動心了　下場超崩潰

炒飯王冠軍「終止學生愛心餐」　老闆嘆：不是家長吃爽的地方

蔡依林唱大巨蛋？曝雙J合體可能性　新專輯「有臉見人了」：請大家把錢存好！

小鐘大巨蛋變魔術爛到全場爆笑　周杰倫虧「不想來可以交換門票XD」

林心如全程送別瓊瑤　俞小凡哽咽：感謝她對我的提拔

范瑋琪睽違5年大陸復出巡迴！　哽咽吐心聲「失去很多」網友不買單

李多慧衝武嶺被告知路不通　淋雨再度回宜蘭整路白騎QQ

全身探出火車外拍網美照　陸女下秒「頭撞樹」慘摔

韓國龍鬚糖小哥超懂梗　幽默回：中壢不是桃園

小鐘變魔術太爛被周杰倫虧「不想來可以交換門票XD」

謝宜容凌晨移送新北檢複訊　低頭不發一語

應徵同公司職缺！「離職原因要老實說嗎」網一面倒：大家也知道

高雄跨年「高空派對」一次看！辣妹DJ電音狂歡　無限暢飲嗨到2025

台鐵票價「30年不漲影響營運」　陳世凱：春節後務實討論

冷氣團南襲「台北探12度低溫」　專家：高山可能結冰

輕生公務員凌晨上班原因曝！謝宜容前下屬爆她「怕壞人」

TPASS 2.0常客優惠「明年1／14起搶先登錄」　早鳥加碼回饋10%

搭高鐵自由座突尿急「拿外套佔位？」　網曝規定：離開就是放棄

和女友都是學生！　他想要「在外面過夜」求問：怎麼跟爸媽說

【廣編】陽獅集團全面引領賽局　展現跨領域超群優勢

徵到周杰倫原價票！瞞男友「妹子去陪睡5次」動心了　下場超崩潰

轟「謝宜容自以為獨裁者」　律師點2嚴重後果：貪瀆收押、霸凌害命

第11屆高雄國際發明暨設計展　中華醫大勇奪兩面金牌

全家「7元吃燒仙草、喝美式」靠1招！限時搶券咖啡「買1送1」

孟耿如神隱8個月「無預警發文」！低調重開臉書…PO一張圖 千人朝聖

宜蘭三星連環車禍！煞車不及5車撞一堆　橋上排隊畫面曝

應徵同公司職缺！「離職原因要老實說嗎」網一面倒：大家也知道

胡瓜錄影到一半突喊「不錄了」！　康康跪地挽留遭嗆：主持人不只你一個

幫女兒還千萬債「就此失聯」！　78歲秦煌獨住養老院…跌倒摔破頭

快訊／00929配息頻縮水　復華投信首正式提3點釋疑

歲末年終送大禮！　崑山科大辦學有成宣布4度調薪

生活熱門新聞

周董愛車被偷！23年後現況揭曉　一查車牌傻了

女友幫男友回訊酒店妹！　內容震驚大家三觀

人妻「堅持生」第四胎　娘家卻讓她心寒：孩子紅包剩600元

館長「開箱披薩」害慘達美樂！　小編緊急澄清切割

竟有「不可以瑟瑟」！LINE「6款免費貼圖」限時下載

台大名醫爆性騷！　政壇大老媳婦等6人被「伸進內褲摸臀」

即／臉書全球當機！IG和Threads也爆災情

快訊／今晨連3震！　最大規模4.6、震度3級

徵到周杰倫原價票！「妹子去陪睡5次」下場超崩潰

冷氣團來襲「周六日最凍探10度」　3階段降雨一次看

夜市小吃「熱量排行」　雞排才第3

快訊／10級強風來了　今轉雨最冷時間曝

歐陽靖媽媽也被詐騙：原來已經好一段時間　長文揭最大原因

5性病初期無症狀！其中1病逾半數人無感

更多熱門

相關新聞

老婆想住30萬月中「他只出12.5萬」妻火大！網挺男方

老婆想住30萬月中「他只出12.5萬」妻火大！網挺男方

女性生產後需要休養，不少人會選擇入住月子中心，但光是住一天可能就會花掉幾千元甚至破萬，是一筆龐大開銷，一名人夫表示，老婆最近懷孕了，想住跟朋友一樣的月子中心，價格超過30萬元，讓他感到很荒謬，身邊朋友住的都沒超過25萬元，因此只願意出12.5萬元，老婆超火大，貼文掀起兩派討論。

搭高鐵自由座狂被問「小孩不能佔位」！他1舉動網讚

搭高鐵自由座狂被問「小孩不能佔位」！他1舉動網讚

尼克星新女伴是《DD52》女神！約會再亂入街頭表演

尼克星新女伴是《DD52》女神！約會再亂入街頭表演

搶座位爆潑水糾紛　高鐵喊「自由座有位就可坐」：將機動加開列車

搶座位爆潑水糾紛　高鐵喊「自由座有位就可坐」：將機動加開列車

高鐵3車站開賣「新版QR Code紙票」　現行磁票2026年停用

高鐵3車站開賣「新版QR Code紙票」　現行磁票2026年停用

關鍵字：

高鐵自由座佔位爭議官方

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

小五女童玩「傳說對決」失身　爸媽見LINE氣炸

周杰倫演唱會「第3場原定嘉賓曝」

追劇到一半老公「打呼聲突消失」！她猛搖叫不醒

周董愛車被偷！23年後現況揭曉　一查車牌傻了

女友幫男友回訊酒店妹！　內容震驚大家三觀

5種垃圾藥千萬別買　藥師點名：根本詐騙

人妻「堅持生」第四胎　娘家卻讓她心寒：孩子紅包剩600元

館長「開箱披薩」害慘達美樂！　小編緊急澄清切割

竟有「不可以瑟瑟」！LINE「6款免費貼圖」限時下載

台大名醫爆性騷！　政壇大老媳婦等6人被「伸進內褲摸臀」

即／臉書全球當機！IG和Threads也爆災情

大咖女星「輪流激戰導演製作人」求上位

快訊／今晨連3震！　最大規模4.6、震度3級

徵到周杰倫原價票！「妹子去陪睡5次」下場超崩潰

更多

最夯影音

更多

炒飯王冠軍「終止學生愛心餐」　老闆嘆：不是家長吃爽的地方

蔡依林唱大巨蛋？曝雙J合體可能性　新專輯「有臉見人了」：請大家把錢存好！

小鐘大巨蛋變魔術爛到全場爆笑　周杰倫虧「不想來可以交換門票XD」

林心如全程送別瓊瑤　俞小凡哽咽：感謝她對我的提拔

范瑋琪睽違5年大陸復出巡迴！　哽咽吐心聲「失去很多」網友不買單

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面