搶座位爆潑水糾紛　高鐵喊「自由座有位就可坐」：將機動加開列車

▲高鐵日前旅客因爭搶自由座發生糾紛，女子水淋到男童，男童母親拿礦泉水反潑。（圖／記者楊永盛翻攝）

記者蔡亞樺／台北報導

台灣高鐵發生旅客爭搶自由座座位而互相潑水的事件，讓自由座議題再度引發關注，交通部長陳世凱日前表示會跟高鐵溝通討論自由座安排。對此，高鐵公司發言人顏昭立今日說，自由座就是有空位就可以坐，沒有換位的問題，年底旅運高峰，也會機動加開全車自由座列車。

高鐵公司今日舉行新版QR Code紙票發表會，顏昭立在場受訪被問起自由座潑水衝突，有網友建議應規定自由座不要換位，他表示，自由座就是讓旅客空位就可以坐，沒有換位的問題，事發當天其實自由座並不擁擠。

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顏昭立強調，高鐵一直以快速安全且準時護送旅客到目的地為第一優先，致力於便利與安全，而安全舒適是要台灣高鐵跟旅客共同努力，也呼籲旅客記得乘車禮節，台灣是富而好禮的社會，大家相互包容體諒，高鐵乘務人員也會在第一時間提供協助。

媒體提到高鐵運能面臨不足的問題，顏昭立指出，高鐵公司持續依照旅客需求實施增班，過去一年來，每周總班次已從2023年7月1016班，到今年7月每周增加為1103班，共增加87班次，運能增幅8.6%。

此外，顏昭立提到，目前正值年底旅運高峰，高鐵公司在11月到12月期間，每周末實施短期增班計畫，總計9個周末增開273班次列車。另在尖峰時段，也會機動加開全車自由座列車，加強服務旅客。